Kentavious Caldwell-Pope bientôt sacrifié par les Grizzlies ?

Logiquement resté chez les Grizzlies il y a quelques jours, Kentavious Caldwell-Pope pourrait bien quitter la franchise dans les jours à venir, puisque Chris Haynes indique que les deux camps travaillent pour mettre fin à leur association. Soit en étant transféré, soit en étant coupé s’il ne trouve pas rapidement preneur sur le marché.

À 33 ans passés, « KCP » doit toucher 21.6 millions de dollars la saison prochaine et c’est forcément trop pour un joueur de moins en moins scoreur (8.4 points), de moins en moins utilisé (21 minutes), de moins en moins adroit (32% à 3-points) et qui a surtout perdu sa place de titulaire au coeur d’une année noire dans tous les domaines.

Au sein d’une équipe de Memphis en pleine reconstruction, Kentavious Caldwell-Pope semble donc ne plus avoir de rôle à jouer et son contrat expirant pourrait ainsi être étalé sur plusieurs saisons s’il venait à être coupé. De quoi intéresser, ensuite, un candidat au titre en manque de shoot extérieur et d’expérience.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 19:47 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 31:33 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 36:42 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33:17 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33:13 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 24:49 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 25:32 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28:23 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30:15 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31:20 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 31:36 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 29:36 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7 2025-26 MEM 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.1 0.8 1.2 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.