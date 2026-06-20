Kentavious Caldwell-Pope reste à Memphis

À moins d’un transfert, voire d’un « buyout », Kentavious Caldwell-Pope ne bougera pas de sitôt du Tennessee.
En effet, il avait jusqu’à ce lundi pour statuer sur sa « player option » et ESPN rapporte qu’il a décidé de ne pas la faire jouer, afin de rester un an de plus à Memphis.
Une décision logique, car « KCP » n’aurait pas pu prétendre à mieux que les 21.6 millions de dollars qu’il percevra en 2026/27, au regard de sa dernière campagne. Moins scoreur (8.4 points), moins utilisé (21 minutes) et surtout moins adroit (32% à 3-points), en plus d’avoir perdu sa place de titulaire, le double champion NBA s’est carrément blessé à la main en février, ce qui l’a contraint à mettre prématurément un terme à sa saison.
Au sein d’une équipe des Grizzlies en reconstruction, l’expérience de Kentavious Caldwell-Pope ne sera pas de trop, même si on imagine que son contrat expirant pourrait attirer un prétendant au titre en cours de saison prochaine. Sinon, il y a des chances pour qu’il fasse partie des candidats à un « buyout » à partir de février.
|LEXIQUE
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.
|Kentavious Caldwell-Pope
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|DET
|80
|19:47
|39.6
|31.9
|77.0
|0.5
|1.5
|2.0
|0.7
|1.8
|0.9
|0.4
|0.2
|5.9
|2014-15
|DET
|82
|31:33
|40.1
|34.5
|69.6
|0.6
|2.5
|3.1
|1.3
|2.0
|1.1
|1.1
|0.2
|12.7
|2015-16
|DET
|76
|36:42
|42.0
|30.9
|81.1
|0.9
|2.8
|3.7
|1.8
|2.2
|1.4
|1.4
|0.2
|14.5
|2016-17
|DET
|76
|33:17
|39.9
|35.0
|83.2
|0.7
|2.5
|3.3
|2.5
|1.6
|1.2
|1.1
|0.2
|13.8
|2017-18
|LAL
|74
|33:13
|42.6
|38.3
|78.9
|0.8
|4.4
|5.2
|2.2
|2.0
|1.4
|1.3
|0.2
|13.4
|2018-19
|LAL
|82
|24:49
|43.0
|34.7
|86.7
|0.6
|2.3
|2.9
|1.3
|1.7
|0.9
|0.8
|0.2
|11.4
|2019-20
|LAL
|69
|25:32
|46.7
|38.5
|77.5
|0.6
|1.5
|2.1
|1.6
|1.9
|0.8
|0.9
|0.2
|9.3
|2020-21
|LAL
|67
|28:23
|43.1
|41.0
|86.6
|0.4
|2.3
|2.7
|1.9
|1.7
|0.9
|1.0
|0.4
|9.7
|2021-22
|WAS
|77
|30:15
|43.5
|39.0
|89.0
|0.5
|2.9
|3.4
|1.9
|1.8
|1.1
|1.3
|0.3
|13.2
|2022-23
|DEN
|76
|31:20
|46.2
|42.3
|82.4
|0.5
|2.3
|2.7
|2.4
|1.9
|1.5
|1.1
|0.5
|10.8
|2023-24
|DEN
|76
|31:36
|46.0
|40.6
|89.4
|0.4
|2.0
|2.4
|2.4
|2.0
|1.3
|1.0
|0.6
|10.1
|2024-25
|ORL
|77
|29:36
|43.9
|34.2
|86.3
|0.4
|1.8
|2.2
|1.8
|1.8
|1.3
|0.8
|0.4
|8.7
|2025-26
|MEM
|51
|21:20
|41.0
|31.6
|91.3
|0.4
|2.1
|2.5
|2.7
|1.1
|0.8
|1.2
|0.2
|8.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.