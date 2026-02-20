Kentavious Caldwell-Pope ne rejouera pas avec les Grizzlies cette saison

Ce n’est pas l’opération la plus spectaculaire de l’année, mais elle est suffisante pour justifier un passage à l’infirmerie jusqu’à la fin de la saison. Kentavious Caldwell-Pope vient ainsi d’être opéré de l’auriculaire ce jeudi et manquera le reste de la saison.

Cette intervention chirurgicale visait à corriger un « mauvais alignement » de son auriculaire droit précise la franchise. Il « devrait être complètement rétabli pour le début de la saison 2026/27 ». Huit mois pour soigner un petit doigt de travers : les fans peuvent espérer que le timing sera respecté.

Cette opération vient clore un exercice encore très mitigé pour l’arrière, échangé par le Magic l’été dernier contre Desmond Bane. À Memphis, « KCP » a perdu son statut de titulaire dont il jouissait précédemment à Denver, Washington ou avec les Lakers.

Avec, comme à Orlando, des difficultés à trouver la mire : 8.4 points de moyenne à 41% aux tirs, dont 31.6% de loin, parmi ses pires pourcentages en carrière. En le mettant au frigo jusqu’à la saison prochaine, tandis que Ja Morant est toujours à l’infirmerie, on peut déduire l’intention des Grizzlies de lâcher la course aux phases finales.

Actuellement 11e, Memphis « surfe » sur une série de quatre revers de rang, avec six victoires de retard sur les Clippers, 10e. Cam Spencer, Walter Clayton ou encore Jahmai Mashack devraient voir leur temps de jeu augmenter dans une fin de saison sans enjeu potentiel à venir.

Kentavious Caldwell-Pope Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 DET 80 19:47 39.6 31.9 77.0 0.5 1.5 2.0 0.7 1.8 0.9 0.4 0.2 5.9 2014-15 DET 82 31:33 40.1 34.5 69.6 0.6 2.5 3.1 1.3 2.0 1.1 1.1 0.2 12.7 2015-16 DET 76 36:42 42.0 30.9 81.1 0.9 2.8 3.7 1.8 2.2 1.4 1.4 0.2 14.5 2016-17 DET 76 33:17 39.9 35.0 83.2 0.7 2.5 3.3 2.5 1.6 1.2 1.1 0.2 13.8 2017-18 LAL 74 33:13 42.6 38.3 78.9 0.8 4.4 5.2 2.2 2.0 1.4 1.3 0.2 13.4 2018-19 LAL 82 24:49 43.0 34.7 86.7 0.6 2.3 2.9 1.3 1.7 0.9 0.8 0.2 11.4 2019-20 LAL 69 25:32 46.7 38.5 77.5 0.6 1.5 2.1 1.6 1.9 0.8 0.9 0.2 9.3 2020-21 LAL 67 28:23 43.1 41.0 86.6 0.4 2.3 2.7 1.9 1.7 0.9 1.0 0.4 9.7 2021-22 WAS 77 30:15 43.5 39.0 89.0 0.5 2.9 3.4 1.9 1.8 1.1 1.3 0.3 13.2 2022-23 DEN 76 31:20 46.2 42.3 82.4 0.5 2.3 2.7 2.4 1.9 1.5 1.1 0.5 10.8 2023-24 DEN 76 31:36 46.0 40.6 89.4 0.4 2.0 2.4 2.4 2.0 1.3 1.0 0.6 10.1 2024-25 ORL 77 29:36 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 1.8 1.3 0.8 0.4 8.7 2025-26 MEM 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.1 0.8 1.2 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.