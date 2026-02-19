Deux semaines de plus à l’infirmerie pour Ja Morant

Resté à Memphis car les Grizzlies, faute d’offre sérieuse, n’ont pas trouvé preneur, Ja Morant n’est pourtant pas sorti de l’infirmerie. Il y est entré le 21 janvier après une rencontre face aux Hawks où il s’est blessé au coude gauche.

La franchise du Tennessee annonce que le meneur de jeu va encore manquer deux semaines de compétition, à cause d’une gêne qui persiste. Pas de retour avant début mars donc.

Néanmoins, comme les Grizzlies ont déjà 5.5 victoires de retard sur la dixième place de la conférence Ouest, donc sur une possible qualification en « play-in », et que la dynamique n’est clairement pas positive après le départ de Jaren Jackson Jr. et les dix défaites sur les douze derniers matches, il n’y a aucune assurance de revoir Ja Morant cette saison. Lui qui n’a joué que 20 matches dans cet exercice 2025/26 pourrait bien sortir le drapeau blanc pour les dernières semaines de compétition, qui n’auraient plus d’intérêt sportif.

Autre nouvelle dans l’infirmerie des Grizzlies : Kentavious Caldwell-Pope va être opéré ce jeudi de l’auriculaire de la main droite. Son absence sera connue après l’intervention. L’ancien arrière des Lakers et des Nuggets a disputé 51 matches cette saison pour 8.4 points de moyenne.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.