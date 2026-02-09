Sans offre sérieuse, les Grizzlies ont préféré garder Ja Morant

Au moment de démarrer sa conférence de presse, Zach Kleiman a quelques mots pour les joueurs qu’il vient d’échanger. Parmi lesquels Jaren Jackson Jr., « un pilier ces huit dernières années » pour les Grizzlies.

L’intérieur a été transféré au Jazz, là où Ja Morant, dont le nom avait pourtant bien plus alimenté les rumeurs de transfert, est finalement resté à quai. Pourquoi l’un et pourquoi pas l’autre alors ?

« Nous avons évalué les opportunités. Pour un transfert, il faut deux équipes. Nous avons étudié les options qui s’offraient à nous lors de la date limite et, comme nous l’avons toujours fait, nous avons conclu les échanges que nous jugions être dans le meilleur intérêt de l’organisation pour la suite », justifie le GM.

Ce dernier considère qu’il « n’y avait pas d’autres transferts disponibles » à la « trade deadline » que les Grizzlies jugeaient « être dans le meilleur intérêt de l’organisation pour l’avenir ». Selon Shams Charania, plusieurs équipes étaient intéressées par le meneur de jeu, mais aucune n’était disposée à faire une offre sérieuse.

Le scénario de ce « non-transfert » était envisagé en raison des multiples blessures dont est victime Ja Morant, et de ses problèmes extra-sportifs, qui n’ont pas, selon le GM, ébranlé le « soutien indéfectible » dont il a bénéficié « pendant de nombreuses années » de la part de son club. Sans oublier son efficacité en baisse qui a aussi pu rendre les clubs potentiellement intéressés extrêmement prudents sur le dossier.

Selon The Athletic, les Kings étaient par exemple dans la danse, mais souhaitaient obtenir plus de capital de Draft pour récupérer Ja Morant que ce que Memphis était prêt à offrir. C’est dire la cote du joueur de 26 ans à l’heure actuelle…

Rejouera-t-il cette saison ?

Aussi le cas Giannis Antetokounmpo a pu jouer dans l’équation. Les deux équipes les plus intéressées par Ja Morant, le Heat et les Wolves, visaient le Grec en priorité et voulaient donc garder des atouts en main pour se l’offrir. Le joueur des Bucks n’a finalement pas bougé non plus.

Dans le cas du meneur de jeu, ce ne serait que partie remise, car Memphis, toujours selon le média américain, aurait l’intention de l’échanger cet été. En attendant, quand reverra-t-on Ja Morant sur un parquet ? « Il s’attaque de front à sa rééducation, c’est une décision médicale », rétorque Zach Kleiman en référence à sa blessure au coude subie il y a deux semaines.

Pas certain donc qu’on revoie le double All-Star avec le maillot des Grizzlies, actuellement 11e à l’Ouest avec quatre matchs de retard sur les Blazers, 10e. « Globalement, la façon dont nous avons abordé cette deadline, les décisions que nous avons prises, tout cela relève d’une ligne directrice commune », lâche Zach Kleiman, qui préfère inclure les jeunes Zach Edey, Cedric Coward, Jaylen Wells ou Cam Spencer en pensant à l’avenir.

Un avenir sans Ja Morant donc ? « Il est ici question de la direction de l’organisation. Cela ne concerne pas Ja en particulier. Je comprends que ‘Ja reste Ja’ et que cela attire davantage l’attention. Mais tout cela est fondé sur la ligne directrice de l’organisation et sur la volonté de bâtir une équipe capable, selon nous, d’atteindre le plus haut niveau de succès dans cette ligue », termine le GM.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.