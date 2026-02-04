Les Grizzlies trouveront-ils preneur pour Ja Morant ?

L’heure de la reconstruction a clairement sonné à Memphis. Après Desmond Bane, c’est ainsi Jaren Jackson Jr. qui a quitté le Tennessee, permettant aux Grizzlies de compléter leur collection de choix de Draft.

Le club voudrait désormais construire autour de Zach Edey et Cedric Coward, et la porte est plus que jamais ouverte pour un départ de Ja Morant… sauf que la demande semble très faible. Cela fait ainsi près d’un mois qu’on sait que le meneur est (officiellement) sur le marché, et il n’a pourtant pas encore fait ses valises.

La faute à ses multiples blessures, ses problèmes extra-sportifs mais également son efficacité en baisse, qui rendent les clubs potentiellement intéressés extrêmement prudents sur le dossier. Voire carrément frileux.

Autre souci : les deux équipes les plus intéressées par Ja Morant, le Heat et les Wolves, sont actuellement sur la piste de Giannis Antetokounmpo, et ce dernier est clairement leur priorité. Pas question donc de trop offrir à Memphis, en risquant d’être dépouillé pour les enchères autour du « Greek Freak ».

Autant d’éléments qui font que les dirigeants de Memphis estiment, selon Yahoo! Sports, qu’il leur sera difficile d’obtenir une belle offre en échange de leur double All-Star. Reste à voir si ça les empêchera de l’échanger…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.