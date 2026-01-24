Ja Morant de retour après le All-Star Game

Reverra-t-on Ja Morant sous le maillot des Grizzlies ? La question mérite d’être posée puisque la franchise vient d’annoncer que son meneur All-Star souffrait d’une entorse du coude gauche. Morant s’est blessé sur une tentative de contre face aux Hawks, le 21 janvier dernier, en se cognant sur la planche.

Dans leur communiqué, les Grizzlies précisent qu’il sera absent pendant au moins trois semaines, et ça signifie qu’il ne rejouera pas avant la “trade deadline”, prévue le 5 février. Ce qui signifie aussi qu’on ne le reverra sur les parquets qu’après le All-Star Game, programmé pour le week-end du 13-15 février.

Une blessure de plus pour Morant qui n’a disputé que 20 des 43 rencontres des Grizzlies cette saison.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.