Rui Hachimura, nouvelle priorité des Wolves au poste 4 ?

Le marché des ailiers forts se resserre, et Rui Hachimura se retrouve au cœur du jeu de chaises musicales. Pisté par les Spurs et les Pistons ces derniers jours, l’ancien Laker a vu les deux portes se refermer : San Antonio a finalement mis la main sur Tobias Harris, tandis que Detroit va récupérer John Collins pour le remplacer.

D’après Marc Stein et Jake Fischer, les Spurs avaient pourtant vraiment étudié le dossier Hachimura avant que Tobias Harris, qui avait décliné une offre pour prolonger à Detroit, ne choisisse de rejoindre le Texas. Les Pistons, eux, ont préféré se tourner vers John Collins pour muscler leur raquette et entourer Cade Cunningham.

Pour Rui Hachimura, il reste néanmoins des options. Brooklyn pourrait toujours se positionner, mais ses agents auraient aussi été approchés par Minnesota et Golden State. Deux pistes intéressantes, bien que très différentes.

Chez les Warriors, Rui Hachimura ressemble à un plan B si LeBron James choisit de s’engager ailleurs…

C’est ainsi Minnesota qui semble le plus intéressé. Selon Marc Stein et Jake Fischer, l’international japonais serait même tout en haut de la liste des Wolves au poste 4. Le souci, c’est que la franchise a très peu de marge financière, et il faudra donc faire preuve de créativité pour convaincre le joueur comme son camp.

Après avoir perdu Julius Randle puis Naz Reid, Minnesota cherche un intérieur mobile, capable d’évoluer aux côtés de Rudy Gobert. Reste à savoir si l’intérêt sportif pourra compenser des leviers financiers limités.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.