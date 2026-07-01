John Collins, nouveau compère de Cade Cunningham aux Pistons

Detroit n’a pas attendu de savoir si Tobias Harris reviendrait. Alors que le vétéran doit rencontrer d’autres équipes à la « free agency », les Pistons ont sécurisé leur plan B… qui ressemblait à leur plan A.

Selon ESPN, John Collins a ainsi donné son accord pour rejoindre la franchise du Michigan, avec un contrat de 51 millions de dollars sur trois ans !

Les Pistons avaient fait de John Collins leur cible prioritaire pour occuper un rôle de titulaire au poste d’ailier-fort. À 28 ans, l’ancien joueur d’Atlanta, du Jazz et des Clippers apporte un profil différent de Tobias Harris : moins fort balle en main, mais plus vertical, plus explosif, et donc plus dangereux près du cercle.

C’est surtout Cade Cunningham qui devrait s’en réjouir. Après avoir porté l’attaque de Detroit toute la saison, le meneur récupère une nouvelle cible sur pick-and-roll, capable de punir les aides défensives. Dans une équipe qui veut confirmer son retour au premier plan à l’Est, ce genre de menace aérienne ouvre des espaces à tout le monde.

Reste désormais à voir ce que cette arrivée signifie pour Tobias Harris. Revenu à Detroit il y a deux ans, l’ancien Sixer avait joué un rôle important dans la progression des Pistons. Mais l’arrivée de John Collins, avec un salaire annuel moyen de 17 millions de dollars, ressemble clairement à une prise de position sur l’avenir du vétéran…

Mais avec qui John Collins fera-t-il équipe dans la peinture, alors que Jalen Duren explore ses options ?

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24:07 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 29:59 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33:15 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29:20 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30:48 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30:00 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTA 68 27:57 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTA 40 30:30 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 2.7 0.9 1.4 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.