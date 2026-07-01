Les Lakers à l’offensive pour associer Jalen Duren à Luka Doncic

Les Lakers savent déjà qu’ils auront Deandre Ayton sous contrat la saison prochaine. Le pivot a activé son option à 8.1 millions de dollars pour rester à Los Angeles, après une saison régulière correcte mais irrégulière, conclue à 12.5 points et 8.0 rebonds de moyenne.

Cela n’empêche pas la franchise californienne de chercher une solution plus ambitieuse près du cercle. Selon The Athletic, les Lakers ont eu un premier rendez-vous jugé « productif » avec Jalen Duren mardi, avant un deuxième échange prévu mercredi matin. Durant cette discussion, Los Angeles aurait fait comprendre au pivot de Detroit qu’il le considérait comme un joueur qui mérite le maximum salarial.

Avec le départ annoncé de LeBron James, les Lakers ont changé de cycle et veulent construire autour de Luka Doncic. Los Angeles cherche ainsi le meilleur complément au Slovène sur pick-and-roll et Jalen Duren représente une option plus intéressante que Deandre Ayton.

Quid de Deandre Ayton ?

À seulement 22 ans, le 13e choix de la Draft 2022 sort de la meilleure saison de sa jeune carrière avec les Pistons. All-Star puis membre de la troisième équipe All-NBA, il a tout de même fini la saison régulière à 19.5 points, 10.5 rebonds et 2.0 passes de moyenne, à 65% de réussite. Même si ses performances en playoffs ont déçu…

Mais le dossier reste très compliqué. D’abord parce que Jalen Duren est « free agent » protégé, et que Detroit peut donc s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure qui lui sera faite. Ensuite parce que les Pistons envoient depuis plusieurs jours un message ferme : ils n’auraient pas l’intention de faciliter un « sign-and-trade », que ce soit avec les Lakers ou même avec les Kings, eux aussi très actifs sur le dossier.

Reste à savoir ce que les Lakers feraient de Deandre Ayton s’ils parviennent à convaincre Jalen Duren de les rejoindre. Doublure de luxe ou monnaie d’échange pour rééquilibrer l’effectif ?

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.