Jalen Duren scotché sur le banc… pour les 17 dernières minutes

Lorsque JB Bickerstaff a décidé de le remplacer à l’entame du troisième quart-temps, Jalen Duren est resté de longues secondes au niveau de la table de marque à échanger avec son coach. Une scène qui illustre une relation sportive devenue plus compliquée dans cette série.

Lors de ce Game 5 face aux Cavaliers, le pivot de Detroit a encore eu beaucoup de mal à trouver sa place sur le parquet. À la peine dans cette série, et depuis le début des playoffs, l’intérieur est de nouveau resté loin de ses standards habituels, des deux côtés du terrain.

Si bien que son coach a préféré prendre une décision forte : se passer de lui lors des 17 dernières minutes de la partie, soit l’ensemble du quatrième quart-temps – hormis une simple relance pour jouer le rebond sur un lancer-franc dans le final – et toute la prolongation.

Pour l’expliquer, JB Bickerstaff assure que Jalen Duren et son remplaçant Isaiah Stewart ont tenu le cap en première période, jusqu’au « run » des Cavaliers dans le troisième quart-temps, remporté par les visiteurs 32-20. Le coach a alors mobilisé son troisième pivot, Paul Reed.

« P. Reed nous a donné cette étincelle. Il est toujours prêt quand le moment l’exige. […] Ils ont fait leur ‘run’ et P. Reed est celui qui brise un élan adverse pour nous. L’avoir comme arme est donc une excellente chose ».

Des placements défensifs qui interrogent aussi

Des trois intérieurs mentionnés, c’est lui qui apportera le plus sur le plan statistique, avec 10 points (4/7 aux tirs), 8 rebonds et 2 contres. « Il a été super, il a apporté beaucoup d’énergie. Il a été très actif au rebond des deux côtés du terrain, pour finir au cercle. Il fait beaucoup de bonnes choses », apprécie Cade Cunningham.

Ce dernier pourrait avoir un peu de mal à en dire autant de son partenaire de virée au All-Star Game cette saison, Jalen Duren. Le titulaire, en 25 minutes de jeu, s’est contenté de 9 points (3/5), 5 rebonds et 4 passes. Surtout, son -16 au +/- lorsqu’il était sur le parquet fait tache.

Dès le deuxième quart-temps, sa présence avait coïncidé avec un « run » adverse. Trois secondes en défense, pick-and-roll mal couvert qui permettait à Jarrett Allen de finir facilement au cercle… Certains placements du jeune pivot ont interrogé. Idem dans la période suivante, où son « drop coverage » a été sanctionné par James Harden.

Ironie de sa soirée, sa mise au banc a été précédée par ce qui a sans doute été son action la plus positive du match : un dunk après avoir enroulé Evan Mobley sur un « spin move » au poste. Le souci, c’est que sur la possession suivante, Jalen Duren a cette fois oublié de couvrir l’intérieur d’en face derrière l’arc. Ce panier à 3-points de Mobley a permis à Cleveland de s’offrir quatre points d’avance avant d’entamer la dernière période.

Son sentiment après la rencontre ? « Je sens que je peux être meilleur dans tous les aspects du jeu. Je dois continuer à bosser dur et à progresser », rétorque le jeune pivot de 22 ans, assurant ne pas avoir été frustré d’être resté sur le banc : « Mes frères ont géré. P. Reed est rentré prêt à jouer. »

Reste à voir si Jalen Duren sera lui aussi prêt à relever le défi du Game 6, qui se jouera sur le parquet des Cavs.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.