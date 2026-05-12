Encore à la peine, Jalen Duren ne cherche pas d’excuses

Sa soirée pouvait difficilement plus mal démarrer. Servi en « trailer » en transition par Tobias Harris, Jalen Duren a commencé… par envoyer le ballon en tribunes en se dribblant sur le pied. Quelques secondes plus tard, le pivot des Pistons tentait d’imposer son physique sous le cercle et il était contré par Evan Mobley.

La suite de son Game 4 à Cleveland ne sera pas vraiment plus favorable pour lui. En 27 minutes, le pivot All-Star s’est contenté de 8 points (4/8 aux tirs), 4 ballons perdus et 2 rebonds. Après avoir tourné à près de 20 points de moyenne en saison régulière, l’intérieur a signé sa cinquième performance à seulement 8 points dans ces playoffs.

« Je dois être meilleur, il n’y a pas d’excuse. Je suis mon plus grand critique. Je sais ce que je dois faire pour contribuer à notre équipe et à notre succès. Je reste exigeant envers moi-même pour y parvenir, peu importe la situation. J’ai de supers coéquipiers, de supers entraîneurs. Je sais que collectivement, on va revenir plus forts », assure le joueur de 22 ans.

Celui-ci a connu une entame de seconde période pas beaucoup plus inspirée que la première. Piégé par James Harden sur une pénétration, il a ensuite été sanctionné pour un écran mobile sur le barbu. Le pivot, qui allait finir avec cinq fautes personnelles, sera alors remplacé par Paul Reed.

Paul Reed en bonne forme

Bien plus inspiré et efficace (15 points à 7/9 aux tirs en 14 minutes), ce dernier allait notamment mettre fin, avec un dunk, au terrible « run » des Cavs dans le troisième quart-temps. Lors du Game 3, le remplaçant avait déjà apporté 11 points, après ne pas avoir joué les deux premières rencontres de la série.

« Il faut donner de la confiance aux gars, de la certitude. (Duren) a accompli beaucoup pour nous. Il a fait énormément de choses. Je continue de croire que rien n’est donné. Les choses doivent toujours se mériter. C’est pour ça que P. Reed a eu ces minutes. Il les a méritées », justifie J.B. Bickerstaff.

Le coach de Detroit s’est ainsi passé de son pivot titulaire pendant le restant de la période, avant de le relancer à l’entame du quatrième quart-temps. « Et ensuite, on donne à J.D. une chance de retourner sur le terrain et de faire ce que nous savons qu’il est capable de faire. On n’abandonne pas les gars quand ils traversent une période difficile », poursuit le coach.

Sauf que son intérieur a signé son retour par une faute d’inattention, pensant que Cade Cunningham allait allumer de loin plutôt que de le servir dans la raquette. Une action gag symptomatique d’un joueur qui n’a pas son impact habituel dans ces playoffs. Jalen Duren tourne à seulement 10.2 points et 8.5 rebonds de moyenne…

Jalen Duren is daydreaming out there 😭 pic.twitter.com/T1GZpd2IEc — BrickCenter (@BrickCenter_) May 12, 2026

« On va se battre pour traverser ça et trouver la solution ensemble. C’est une question d’état d’esprit. […] Physiquement, il peut dominer un match, que ce soit au rebond, en défense ou en remontant le terrain. ‘Mets l’accent et concentre-toi sur ces choses-là, et le reste du jeu viendra à toi’ », préconise JB Bickerstaff.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.