Donovan Mitchell prend feu et les Cavaliers égalisent !

C’est James Harden qui lance les Cavaliers dans la rencontre, en inscrivant onze des treize premiers points de son équipe. Jalen Duren est dominé physiquement et les Pistons peinent à installer leur jeu. Cleveland passe ainsi un 11-0 pour prendre les commandes. Finalement, c’est la bonne rentrée de Caris LeVert qui inverse la tendance. L’ailier enchaîne les paniers et les joueurs du Michigan répondent avec un 14-2, pour être devant après les douze premières minutes (21-24).

Là encore, c’est au tour des Cavaliers d’avoir une réponse, avec des paniers primés et un 11-3. Néanmoins, en forçant uniquement derrière l’arc et avec un Donovan Mitchell absent, les troupes de Kenny Atkinson ne parviennent pas à bousculer leur adversaire. Tobias Harris, lui aussi très bon en première période, et les Pistons rejoignent les vestiaires avec une avance confirmée (52-56).

Six minutes sans panier…

Elle va s’envoler en quelques minutes seulement. En effet, Donovan Mitchell revient avec de bien meilleures intentions et enfile les paniers. Sous son impulsion, c’est toute l’équipe de Cleveland qui domine les débats et avec un 22-0 pour commencer la seconde période, les Pistons se retrouvent dans les cordes. Il faut donc six minutes aux hommes de JB Bickerstaff, Paul Reed en l’occurrence, pour marquer un premier panier dans ce quart-temps !

Le pivot remplaçant est d’ailleurs le rayon de soleil de son équipe dans ce temps (très) faible et avec une bonne séquence défensive, Detroit respire encore (90-77). Sauf que le retour sur le parquet de Jalen Duren n’a pas l’effet escompté. Le All-Star n’est clairement pas dedans quand Mitchell continue ses ravages. Les Pistons ont les jambes coupées et finissent par s’incliner (112-103). Les joueurs de l’Ohio égalisent donc à deux partout avant un Game 5 qui s’annonce bouillant, dans le Michigan, mercredi soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil record de Donovan Mitchell. Avec seulement quatre points marqués, c’est peu dire que l’arrière des Cavaliers passait à côté de son rendez-vous en première période. Il a retrouvé de l’efficacité et du tranchant après la pause et c’est lui qui a lancé le 22-0 de son équipe, qui va faire la différence. En inscrivant 39 points en seconde période, il égale un record NBA pour un match de playoffs, celui de Eric « Sleepy » Floyd, en 1987 face aux Lakers. S’il n’avait pas manqué son dernier lancer-franc, le record aurait été pour lui. L’ancien du Jazz termine ainsi cette victoire avec 43 points à 13/26 au shoot.

– Le 22-0 pour démarrer la deuxième mi-temps. C’est le tournant de la rencontre, évidemment. Les Pistons avaient parfaitement négocié la première période et tout s’est envolé. En six minutes, ils sont passés de +4 à -18… Le match avait alors changé, non seulement au score, mais dans la dynamique avec un Mitchell désormais en pleine forme. Même si Paul Reed va stopper l’hémorragie et que les Pistons vont même revenir à neuf points en fin de troisième quart-temps, ce passage à vide a été un gros coup sur leur tête.

– La faillite des titulaires et l’apport des remplaçants à Detroit. Cade Cunningham limité à 19 points, sa pire sortie des playoffs, et Jalen Duren à côté des chaussures (8 points, 2 rebonds), mais aussi Ausar Thompson et Duncan Robinson très discrets, JB Bickerstaff n’a pas obtenu de grandes performances de son cinq majeur. Il n’y a que Tobias Harris qui a été au niveau, et encore, en étant maladroit. Les meilleurs éléments de Detroit ont été des remplaçants : Caris LeVert en première période avec ses 17 points et quelques bonnes actions en défense, puis Paul Reed en troisième quart-temps, pour enfin respirer après l’entame catastrophique. Les deux joueurs ont inscrit 41 points à eux deux, à 17/25 au shoot, en sortie de banc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.