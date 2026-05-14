Les Cavaliers renversent Detroit et reprennent la main !

Il fallait un sacré match de caractère pour faire craquer les Pistons à domicile dans ce Game 5. Les Cavs l’ont réussi, en encaissant les premières salves des locaux, qui ont compté jusqu’à 15 points d’avance en première mi-temps, avant de revenir progressivement dans le match et d’arracher la décision sur le fil, en prolongation.

James Harden a légitimé sa venue en compilant 30 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 contres, Evan Mobley s’est transformé en sauveur en fin de quatrième quart-temps pour forcer une prolongation presque inespérée (19 points, 8 rebonds, 8 passes), et Donovan Mitchell, malgré une rencontre compliquée, s’est racheté au meilleur moment en scorant 7 de ses 21 points lors des cinq dernières minutes. Un succès précieux, qui place Cleveland en position de force avant le Game 6.

Les Pistons frappent les premiers

Daniss Jenkins a tout de suite promis l’enfer aux Cavs, en débutant le match sur les chapeaux de roue avec 7 points d’entrée. Mais Cleveland est plutôt bien entré dans son match, rivalisant grâce aux apports de Max Strus, deux fois à 3-points, et de Sam Merrill, jusqu’à ce qu’Isaiah Stewart fasse monter la température avec deux paniers extérieurs coup sur coup (29-27).

Cleveland aurait ensuite pu craquer après l’alerte au talon de Donovan Mitchell, puis le début d’altercation entre Jaylon Tyson et Isaiah Stewart après le contre de ce dernier. Car Detroit en a profité pour signer un début de deuxième quart-temps parfait, à 8/8 au tir, avec un Tobias Harris injouable à mi-distance, jusqu’au alley-oop entre Daniss Jenkins et Ausar Thompson pour porter la marque à 47-32.

Mais encore une fois, Cleveland ne s’est pas démonté, s’en remettant à la science du jeu de James Harden et aux deux nouveaux paniers à 3-points de Max Strus pour rester en vie à la pause (60-52).

Les Cavs pouvaient même se remettre à y croire, alors que Detroit ne parvenait plus à se détacher malgré les exploits de Cade Cunningham et un dunk autoritaire d’Isaiah Stewart. Cleveland a en effet pu compter sur James Harden, auteur de deux nouveaux paniers à 3-points, et les relais de Jarrett Allen pour rester dans la roue des locaux.

Evan Mobley refuse de lâcher, Donovan Mitchell se rachète

Après le 2+1 de James Harden, les Cavs ont pris les devants grâce aux flèches lointaines du trio Strus-Merrill-Mobley, séquence bonifiée par un dunk d’Evan Mobley pour placer Detroit dos au mur à 12 minutes du terme (80-84).

Les locaux ont su répondre de la même manière, avec deux paniers à 3-points de Cade Cunningham, un de Daniss Jenkins et un dunk de Paul Reed pour repasser à +8 au terme d’un 10-0 (97-89). Après le 2+1 de Daniss Jenkins et le 3-points de Tobias Harris dans le corner, Detroit comptait même 9 points d’avance à moins de trois minutes de la fin (103-94).

Cleveland a alors sauvé sa peau grâce à un lay-up de Donovan Mitchell et quatre séquences décisives d’Evan Mobley : un dunk sur le fil, un contre sur Paul Reed, un 3-points en tête de raquette puis deux lancers pour égaliser miraculeusement à 103-103.

Si Donovan Mitchell a manqué le hold-up de peu, en se faisant chiper le ballon par Ausar Thompson, les Cavs n’ont pas raté leur deuxième chance. « Spida » s’est racheté en prolongation en scorant 7 points de suite, dont un 3-points puis un lay-up en l’espace de dix secondes grâce à une interception de Max Strus, pour une séquence qui a fait basculer « l’overtime » (105-112).

Malgré la réaction de Paul Reed et Daniss Jenkins, Cleveland a tenu bon jusqu’au bout, avec trois lancers de James Harden et l’impeccable 2/2 d’Evan Mobley pour finir le travail.

Les deux équipes se retrouveront vendredi soir à Cleveland pour un Game 6 qui s’annonce électrique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première victoire des Cavs à l’extérieur. Ils l’ont fait ! On attendait une réaction des hommes de Kenny Atkinson pour faire basculer la série dans ce Game 5 décisif. Vainqueurs en prolongation, les Cavs remportent là leur première victoire à l’extérieur de ces playoffs, au terme d’un match plein de maîtrise mentale. Bousculés en première mi-temps, ils ont encaissé l’orage avant de revenir, puis de saisir leur chance en prolongation.

– La révolte d’Evan Mobley et Donovan Mitchell. Deux séquences ont fait basculer cette fin de match. D’abord celle d’Evan Mobley, qui a maintenu son équipe en vie alors que Detroit menait de 9 points à moins de trois minutes de la fin. Avec ses 7 points et son contre sur Paul Reed, il a forcé une prolongation presque inespérée. Le tour est ensuite venu à Donovan Mitchell de finir le travail. L’arrière a dû ruminer sa balle de match perdue en fin de quatrième quart-temps, et il s’est vengé en prolongation en inscrivant 7 de ses 21 points, dont son seul 3-points du match, pour forcer la décision.

– Max Strus, facteur XXL. Si James Harden a longtemps tenu sa formation à bout de bras, notamment pour lui permettre de rester au contact au retour des vestiaires, l’apport de Max Strus a été déterminant sur l’ensemble du match. L’ailier des Cavs a sanctionné presque à chaque fois derrière l’arc, avec un impressionnant 6/8 à 3-points pour alimenter ses 20 points. On retiendra aussi ses séquences de combattant, comme lorsqu’il a gobé deux rebonds offensifs de suite au nez et à la barbe des intérieurs adverses dans le dernier acte, ou encore son interception sur Cade Cunningham, symbole de son match majuscule.

– Cade Cunningham trop esseulé. Combien de miracles le meneur des Pistons, auteur de 39 points et 9 passes décisives, devait-il encore sortir pour tirer les siens d’affaire ? Duncan Robinson blessé, Daniss Jenkins a apporté sa pierre à l’édifice en début de match puis dans le quatrième quart-temps, Tobias Harris a eu son coup de chaud en deuxième quart-temps, mais il a manqué un lieutenant plus fiable sur la durée. Jalen Duren a, pour sa part, encore déçu, avec seulement 9 points, prenant même une leçon d’intensité et d’agressivité par son back-up Paul Reed (10 points, 8 rebonds, 2 contres en 17 minutes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.