Deandre Ayton ne teste pas le marché et reste aux Lakers

En attendant de savoir ce qu’il adviendra de LeBron James, Rui Hachimura, Luke Kennard ou même Jaxson Hayes, ainsi que Marcus Smart, les Lakers étaient dans l’attente de la décision de Deandre Ayton par rapport à sa « player option » de 8.1 millions de dollars.

ESPN révèle qu’il a choisi de l’activer et de ne pas se libérer de son contrat pour tester le marché. Le choix de la sécurité pour le Bahaméen, dont la cote de popularité n’est pas forcément au plus haut en NBA après la saison la moins productive de sa carrière (12.5 points, 8 rebonds et 1 contre sur 27 minutes).

Après Austin Reaves, c’est en tout cas un autre joueur qui décide de rester à Los Angeles en 2026/27, même si cela ne signifie pas pour autant que Deandre Ayton ne sera pas transféré prochainement, puisque les dirigeants californiens comptent bien se montrer actifs pour satisfaire Luka Doncic.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 72 27:12 67.1 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 2.2 0.6 1.2 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.