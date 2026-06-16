Jaxson Hayes naturalisé slovène pour épauler Luka Doncic

Anthony Randolph, Mike Tobey, Josh Nebo et maintenant Jaxson Hayes. La Fédération slovène de basket-ball vient d’annoncer la naturalisation du pivot des Lakers. Celui-ci a prêté serment à l’ambassade de Slovénie à Washington et a reçu son passeport slovène.

L’institution précise que le joueur de 26 ans ne sera pas disponible pour l’équipe nationale lors de la prochaine fenêtre de qualification. Mais qu’il sera, à plus long terme, « un élément important » de la sélection slovène.

La nouvelle vient boucler un dossier ouvert il y a au moins un an. Dès octobre 2025, l’intérieur révélait son intention de pouvoir collaborer avec Luka Doncic à la fois en club, et en sélection. « On est en train de faire les démarches pour que j’obtienne un passeport slovène afin que je puisse jouer avec lui l’été prochain », lâchait-il.

C’est raté pour cet été donc, mais son objectif affirmé était de pouvoir porter les couleurs slovènes pour les prochaines grandes échéances que seront la Coupe du monde 2027, puis les Jeux olympiques 2028.

On rappelle que la fédération locale avait exploré plusieurs options pour « intégrer un nouveau pivot naturalisé », parmi lesquelles Daniel Gafford. « Nous souhaitons nous assurer les services de ce joueur pour une longue période, afin de garantir la stabilité de l’équipe dans les années à venir », visait-elle.