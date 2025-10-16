Bientôt un passeport slovène pour Jaxson Hayes ?

Trouver un pivot capable de profiter des caviars de Luka Doncic est depuis quelques années une priorité pour la Slovénie. Anthony Randolph, Mike Tobey et Josh Nebo ont ainsi à tour de rôle reçu des passeports afin d'aider la sélection nationale lors des grandes compétitions, et Daniel Gafford était espéré à l'avenir…

Mais la piste n'est peut-être plus d'actualité, Jaxson Hayes ayant lâché être en pourparlers avec la Slovénie.

« C'est mon gars » a-t-il dit au sujet de Luka Doncic, son coéquipier aux Lakers. « On est en train de faire les démarches pour que j'obtienne un passeport slovène afin que je puisse jouer avec lui l'été prochain. »

L'été prochain, il n'y a pourtant pas de compétition FIBA puisque les prochaines échéances seront la Coupe du monde 2027 puis les Jeux olympiques 2028. Néanmoins, la Slovénie disputera des rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027 en juillet et août prochain, et Jaxson Hayes pourrait donc y prendre part.

Un engagement à long terme ?

Cela signifie donc qu'on ne devrait pas revoir Josh Nebo avec la Slovénie, même si ça n'a rien d'étonnant après les déclarations du père de Luka Doncic à son sujet durant l'été.

« Comme mentionné précédemment, nous étudions la possibilité d'intégrer un nouveau pivot naturalisé. Nous souhaitons nous assurer les services de ce joueur pour une longue période, afin de garantir la stabilité de l'équipe dans les années à venir. À ce stade, nous ne pouvons pas divulguer son nom. Une fois que tout sera finalisé et que les procédures auront été menées à bien, nous en informerons le public » a répondu la fédération slovène.

Un peu plus jeune que Daniel Gafford (27 ans), Jaxson Hayes (25 ans) est-il davantage prêt à s'investir sur le long terme, et notamment en vue des Jeux olympiques 2028, avec la Slovénie ?