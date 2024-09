Récupérer Daniel Gafford était la priorité estivale de la Slovénie

Le mariage n’a pas eu lieu pour une question d’agenda. Le président de la fédération slovène de basket, Matej Erjavec, confirme aujourd’hui les contacts entre la sélection nationale et Daniel Gafford, le coéquipier de Luka Doncic aux Mavs.

L’idée était bien de prolonger l’association entre les deux hommes dans la continuité de la finale NBA jusqu’au tournoi de qualification olympique, en naturalisant le pivot texan. Le père de son coéquipier à Dallas, Sasa Doncic, également dirigeant de la fédération, était d’ailleurs en première ligne de ce recrutement potentiel.

« Je peux vous dire qu’à l’époque, Gafford était absolument le premier choix de Sasa Doncic et de coach Aleksandar Sekulic. Après un match à Dallas, on a eu une réunion avec les dirigeants de Dallas, où on a principalement parlé du coaching staff. Même eux ne savaient pas à l’époque que les Mavs iraient en Finals », rapporte le responsable slovène auprès du journal local Ekipa24.

Après ce premier échange, la Slovénie obtient l’engagement de Sean Sweeney, assistant des Mavericks, pour faire partie de l’équipe d’entraîneurs pour le TQO. Puis vient le cas Daniel Gafford, dont l’énergie a instantanément conquis le père de Luka Doncic.

Une intersaison déjà arrêtée pour le pivot

« Il m’a immédiatement pris la main et m’a dit : ‘Allons-y. Il est là, il faut lui demander s’il veut jouer pour la Slovénie.’ J’ai essayé de calmer le jeu, en disant qu’on serait là le lendemain […] que rien ne pressait, mais Sasa était déterminé et il a insisté », poursuit Erjavec.

Le clan slovène demande alors au pivot si l’idée d’intégrer l’équipe nationale peut l’intéresser. « Et s’il a été très surpris au début, il a très vite réagi de manière très positive en disant qu’il était honoré et flatté par l’initiative et qu’il avait besoin de temps pour réfléchir. »

Quelques jours plus tard, il donne sa réponse par téléphone : ce ne sera pas possible pour cet été, le pivot ayant déjà constitué un plan d’intersaison pour confirmer ses progrès affichés depuis son arrivée dans le Texan en cours de saison, depuis Washington.

La fédération slovène, qui a pris l’habitude de naturaliser les intérieurs américains (Anthony Randolph à l’Euro 2017 ou Mike Tobey aux JO 2020), doit alors se tourner vers une autre piste. Celle de Josh Nebo évoquée dès avril.

Celui-ci fera très bonne figure au TQO en terminant deuxième meilleur marqueur et rebondeur (16 points et 9 rebonds) de sa formation derrière Luka Doncic. Insuffisant toutefois pour passer l’obstacle grec et obtenir le ticket olympique vers Paris.

Prochaine opportunité de réunir les deux coéquipiers des Mavs sous le maillot slovène : l’Euro de l’été prochain.