Josh Nebo avec Luka Doncic et la Slovénie avant les Jeux olympiques ?

Et si un nouvel Américain venait renforcer la Slovénie ? Après Mike Tobey, pilier de l’équipe slovène depuis plusieurs compétitions internationales, ou encore Jordan Morgan, Josh Nebo serait dans le viseur de la fédération d’après les informations de BasketNews.

L’idée serait d’aller chercher cet intérieur pour le tournoi pré-olympique (TQO), disputé à Athènes en juillet, afin de décrocher une place pour les Jeux olympiques de Paris. La mission ne sera pas facile : il faudra s’en sortir malgré la concurrence de la Grèce, la République dominicaine, l’Égypte, la Croatie et la Nouvelle-Zélande.

Mais qui est Josh Nebo ? Intérieur de 2m06, né à Houston, il a joué avec Texas A&M en NCAA et a quitté l’université en 2020. Depuis, il a fait carrière en Lituanie et Israël, au Maccabi Tel Aviv depuis 2022. Cette année, il tourne à 11.1 points et 7.3 rebonds en Euroleague.

La Slovénie l’imagine comme un complément à Luka Doncic et pour cela, il faut lui offrir un passeport. Il est déjà détenteur d’un passeport nigérian mais des problèmes avec la fédération locale ont limité ses options avec cette sélection. Rappelons enfin que la FIBA n’autorise qu’un seul joueur naturalisé dans l’effectif de chaque nation pour les compétitions internationales. Ce qui signifie qu’il prendrait la place de Tobey si le sélectionneur compte vraiment sur lui.