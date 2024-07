TQO | La Grèce de Giannis Antetokounmpo envoie Luka Doncic en vacances

Les différents tournois de qualification olympique (TQO) approchent de leur dénouement et, du côté d’Athènes, on avait le droit à un choc entre la Grèce de Giannis Antetokounmpo et la Slovénie de Luka Doncic dès les demi-finales.

Une rencontre au couteau remportée par les Grecs qui, dans une salle largement (et logiquement) acquise à leur cause, n’ont fait qu’une bouchée des Slovènes : 96-68 ! Avec 13 points du « Greek Freak », vainqueur de son duel à distance avec « Luka Magic » (21 points, 7 rebonds et 5 passes mais… 10 pertes de balle).

Jamais menée au score de l’après-midi, la Grèce aura démarré très, très fort. Infligeant un 13-0 d’entrée de jeu, à coups de paniers intérieurs, et asphyxiant une Slovénie beaucoup trop limitée offensivement, entre tirs ratés, balles perdues et manque de variété en dehors de Luka Doncic. En plus de compter sur un Thomas Walkup (19 points) inspiré au shoot et une ribambelle de secondes chances.

Encore une finale à disputer ce dimanche…

Les joueurs de Vassilis Spanoulis n’ont donc quasiment pas desserré l’étreinte de la partie, faisant rapidement grimper l’écart à +20 et ne se faisant inquiéter qu’avant la pause, quand Luka Doncic a (enfin) trouvé du rythme, tout en abreuvant de ballons le naturalisé Josh Nebo (17 points, 7 rebonds) dans la peinture.

Une embellie collective de courte durée, puisque la Grèce a repris ses esprits après la pause, avant de porter le coup de grâce à la Slovénie avec un 18-3 pour attaquer le quatrième quart-temps. Le match est plié et les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, qui n’a rien eu besoin de forcer, peuvent maintenant se tourner vers la finale de « leur » TQO.

Elle aura lieu ce dimanche, contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre la Croatie et la République dominicaine (20 heures). L’objectif Paris 2024 existe toujours côté Grec, tandis que Luka Doncic va lui pouvoir observer une période de repos après sa saison à rallonge.

