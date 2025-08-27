L’agent de Josh Nebo répond sèchement au père de Luka Doncic

Décidément, l'ambiance autour de la sélection slovène est houleuse en amont de cet EuroBasket 2025. Zoran Dragic a ainsi claqué la porte en plein milieu de la préparation, suite à des tensions avec le sélectionneur, Aleksander Sekulic, et Sasa Doncic, le directeur sportif de l'équipe (et père de Luka) s'en est pris à l'Olimpia Milan.

D'après lui, le club d'Ettore Messina a sans doute fait pression sur ses deux joueurs slovènes (Josh Nebo et Vlatko Cancar), afin qu'ils soignent leurs blessures, plutôt que de disputer le championnat d'Europe…

« Josh Nebo possède un passeport nigérian, qui, dans le monde du basket, a exactement le même statut qu'un passeport slovène » a répliqué Misko Raznatovic, le puissant agent de Josh Nebo. « Josh n'a donc pas décidé de jouer pour l'équipe nationale slovène afin de bénéficier des avantages liés à ce passeport, principalement pour le marché espagnol, comme l'ont fait tous les autres joueurs américains ! »

Des « conséquences dramatiques pour la Fédération Slovène de Basket » ?

L'agent confirme toutefois que Milan a posé son veto à la participation de Josh Nebo à l'Euro, mais assure que l'intérieur voulait vraiment participer à la compétition, et dément toute instrumentalisation du passeport.

« Il voulait ce passeport afin d'évoluer au plus haut niveau national et jouer dans la même équipe que Luka (Doncic) ! Il avait le même souhait cet été, mais en raison d'une blessure non guérie, il lui a été interdit de jouer par le club qui l'avait recruté. Josh est très déçu de manquer l'EuroBasket ! »

Ce qui est certain, c'est que Misko Raznatovic n'a pas apprécié les menaces de Sasa Doncic, qui laissait entendre que la Slovénie pourrait retirer le passeport de Josh Nebo s'il ne portait plus le maillot de l'équipe nationale.

« La perte du passeport n'aurait aucune conséquence pour Josh Nebo, mais de telles déclarations pourraient avoir des conséquences dramatiques pour la Fédération Slovène de Basket-Ball » conclut-il. Ambiance, ambiance…