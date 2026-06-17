Luka Doncic met déjà la pression sur les Lakers

Actuellement présent à Madrid pour des raisons marketing, Luka Doncic en a profité pour dresser auprès de MARCA un bilan de la dernière saison des Lakers. Une saison qui s’est achevée sur un « sweep » en demi-finale de conférence face au Thunder, après une 4e place obtenue en saison régulière.

Mais c’est surtout sans son leader slovène, blessé aux ischio-jambiers, que la franchise de Los Angeles a pris la porte contre les désormais ex-champions en titre.

« Nous n’avons pas eu de chance avec les blessures », regrette ainsi le meilleur marqueur de la ligue (33.5 points, 8.3 passes, 7.7 rebonds, 1.6 interception). « Je pense que nous aurions pu aller beaucoup plus loin cette saison, mais ça ne s’est pas fait… »

Du renfort au shoot et à l’intérieur

À l’aube de sa neuvième année dans la ligue, Luka Doncic admet vouloir « gagner tous les trophées » mais surtout le titre NBA, « la chose la plus importante » à ses yeux. S’extirper de la conférence Ouest, où « il y a tellement de grandes équipes », ne sera pas simple mais si ses dirigeants font le travail cet été, il y aura de bonnes raisons d’y croire.

« Chaque intersaison est importante, mais celle-ci l’est encore plus », estime-t-il en tout cas. « Nous avons besoin d’une bonne équipe et de bonnes personnes dans le vestiaire. C’est un été très important. J’ai toujours besoin de shooteurs autour de moi, car les défenses me prennent souvent à deux. Et j’ai aussi besoin d’intérieurs athlétiques capables de protéger le cercle et de finir les actions. »

Comme quand il évoluait au Real Madrid plus jeune, Luka Doncic sait que « l’objectif est toujours de gagner » lorsque l’on évolue chez les Lakers puisque, « si vous ne remportez pas le titre, c’est une mauvaise saison ». Arrivé en février 2025, il a déjà échoué deux fois, mais peut-être que les prolongations de LeBron James et/ou Austin Reaves, ainsi que des recrutements malins autour, l’aideront à débloquer son palmarès en NBA.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.