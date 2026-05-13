Aux Lakers, on fera tout pour garder Austin Reaves et LeBron James

Stop ou encore pour LeBron James ? Au terme d’une saison où le King a encore brillé au sein d’un effectif à nouveau compétitif, le «sweep» concédé en demi-finale de conférence face à OKC, champion en titre, laissera peut-être des traces. Si l’intéressé s’est donné le temps de la réflexion après le Game 4, toute la communauté des Lakers a déjà entamé son opération reconquête, chacun ayant fait part de son envie de voir LeBron James rempiler à LA.

Après ses joueurs comme Luka Doncic ou Austin Reaves qui ont eu leur petit mot à son égard, et de son coach JJ Redick, Rob Pelinka a bien évidemment suivi la tendance, rappelant à quel point la franchise californienne tenait à son numéro 23.

« On a probablement jamais vu un joueur qui ait autant honoré ce sport comme il l’a fait. Il a tant donné à ses coéquipiers, à cette organisation. Et ce que nous voulons plus que tout, c’est lui rendre cet hommage », a déclaré le président des Lakers lors de son passage devant la presse. » La première chose à faire est de lui laisser le temps dont il a besoin pour décider de la suite. Est-ce qu’il veut-il jouer une année de plus en NBA ? Sa décision se fera en famille, je pense, avec son entourage proche. On veut simplement respecter ça pour lui (…). Bien sûr, n’importe quelle équipe, y compris la nôtre, adorerait avoir LeBron James dans son effectif. C’est une bénédiction en soi, rien qu’avec ce qu’il accomplit ».

Un noyau dur à étoffer pour convaincre LeBron James

A ses côtés, JJ Redick a lui aussi exprimé son souhait de pouvoir à nouveau coacher ce trio de quarterbacks formé par Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James, soulignant les progrès effectué par ce noyau dur au fil de la saison, dont LeBron James, qui a accepté de passer le relais au meneur slovène en termes de leadership.

«Bien sûr, on aimerait que ce noyau soit à nouveau réuni. Je crois que Rob a utilisé le mot « humilité », et je pense que chacun d’entre eux a dû faire des sacrifices à différents moments de la saison. Je pense aussi que ces trois-là et c’est fou de dire ça de LeBron aussi, mais ces trois-là ont beaucoup progressé cette année. On a beaucoup parlé de la condition physique de Luka et de son dévouement à cet égard, et il a été formidable tout au long de la saison (…). Mais il a aussi mûri en tant que leader. Je pense que c’était l’un des défis que nous lui avions lancés en début de saison. Il a mûri à cet égard. Austin a mûri aussi. Et LeBron aussi, sur le fait d’avoir été mis au défi puis de se porter volontaire, à accepter un rôle différent lors de sa 23e saison. C’est une évolution incroyable. Je pense que ces trois gars là ont en quelque sorte atteint le summum de ça pendant cette série de 16 victoires et 2 défaites, et ça a montré ce dont ce groupe est capable».

Pour convaincre LeBron James de repartir pour une saison, le front-office des Lakers est bien conscient qu’il va falloir arriver avec des arguments, à tous les niveaux, et le premier d’entre eux sera donc de garantir également le retour d’Austin Reaves, qui dispose d’une player option pour la saison à venir et que Rob Pelinka veut prolonger dès cette intersaison.

« Il a commencé son parcours ici en tant que Laker et nous a clairement fait savoir qu’il souhaitait poursuivre son parcours en tant que Laker », a ajouté Rob Pelinka. « Et nous partageons ce sentiment. Nous voulons que son odyssée se poursuive sous les couleurs violet et or. … Les deux parties ont clairement indiqué que nous souhaitions trouver un accord lui permettant de poursuivre sa brillante carrière ici ».

Beaucoup de joueurs vont tester le marché

Les chantiers sont nombreux et les axes de progression aussi, comme la confrontation avec le Thunder a pu le révéler. Les Lakers vont notamment devoir faire de leur mieux pour resigner leurs autres free agents non protégés, comme Rui Hachimura, Jaxson Hayes et Luke Kennard, et anticiper les probables clauses libératoires de Reaves donc, mais aussi Deandre Ayton et Marcus Smart. Pour Rob Pelinka, la mission est loin d’être impossible.

«Absolument. Il y a quinze places dans l’effectif. Si on mentionne les trois joueurs précédemment cités, ça nous en laisse douze pour construire autour d’eux sans oublier les «two-way contracts» dont on a vu certains émerger et faire la différence lors de victoires en saison régulière. On a suffisamment d’outils dans notre coffre pour construire une équipe, et on est très confiant avec JJ dans notre capacité à le faire durant cette intersaison, afin de revenir cette automne avec une équipe dont on sera fiers et qui pourra aller au bout».

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.