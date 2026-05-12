LeBron James : « L’amour du jeu est toujours là »

Comme chaque année, à peu près à la même période, LeBron James répond aux mêmes questions sur son avenir. Et comme chaque année, ou presque, l’ailier des Lakers reste évasif en expliquant qu’il va en discuter en famille.
« Je ne sais pas, honnêtement. Nous venons juste de perdre, c’est encore très frais » rappelle-t-il. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. À l’heure actuelle, ce soir… je vais rentrer, me recentrer avec ma famille, discuter avec eux, passer du temps avec eux, et le moment venu, vous saurez quelle décision j’aurai prise. »
Une chose est sûre : « L’amour du jeu est toujours là, et je ne pense pas qu’il disparaisse un jour. Mais pour moi, le processus a toujours été bien plus important. Parce que si je cessais d’aimer le processus, alors je finirais probablement aussi par ne plus aimer le jeu. »
Plus rien à prouver en NBA
Auteur d’une perte de balle qui coûte cher en fin de Game 4, LeBron James tient le même discours que JJ Redick sur cette saison. Malgré les hauts et les bas, il l’a adorée, et pour la première fois de sa carrière, il s’est retrouvé en troisième option en attaque. Il n’imaginait pas expérimenter ça un jour.
« J’ai donné tout ce que je pouvais sur le terrain. Je contrôle ce que je peux contrôler, et je peux quitter le terrain en me disant que, même si je déteste perdre, j’étais totalement concentré sur ce que nous devions faire » poursuit-il. « J’ai essayé de m’assurer que nos gars l’étaient aussi. Évidemment, nous avons échoué de peu, mais je ne considère absolument pas cette saison comme une déception, ça c’est certain. »
Alors qu’il aura 42 ans en décembre, il répète que sa seule motivation est collective, et qu’il ne reste pas sur les terrains pour récolter quelques honneurs individuels de plus. « Je n’ai plus rien à prouver dans cette ligue… J’ai tout accompli, tout vu. Pouvoir encore rivaliser et essayer de gagner des titres, ça a toujours été ma principale motivation : ‘Comment puis-je me battre pour un championnat ?’ Mais individuellement ? Non. »
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39:31
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42:21
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42:33
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40:54
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40:22
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37:42
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39:02
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38:46
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37:31
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37:51
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37:41
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36:08
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35:39
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|38:14
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36:54
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35:13
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34:34
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33:25
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37:13
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35:32
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35:16
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34:55
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33:09
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.