L’émotion de JJ Redick : « J’ai aimé chaque instant de cette saison »

On ne sait pas si c’est parce qu’il a peut-être coaché LeBron James pour la dernière fois, mais JJ Redick était très ému en conférence de presse après cette défaite dans le Game 4, synonyme d’élimination. Privé de Luka Doncic, le coach des Lakers n’a absolument rien à reprocher à ses joueurs, vainqueurs des Rockets au premier tour, avant de s’incliner, avec panache, face aux champions NBA.

«J’ai dit à l’équipe que c’était ma 17e année au sein d’une franchise NBA. Et j’ai toujours vu chaque équipe comme un organisme vivant» confie-t-il, au bord des larmes. «J’en ai peut-être déjà parlé auparavant. Au cours d’une saison, parfois cet organisme est en bonne santé et prospère, parfois il attrape la grippe, parfois il tombe très malade. Et cette année, on a connu toutes ces situations. Quand la saison se termine, cet organisme meurt. Et il ne revivra jamais. Vous parlez des free agents : parfois, vous perdez un ou deux gars… Nous, c’est peut-être la moitié de l’équipe…»

Pour Redick, cette élimination est une «petite mort» car il adore ce groupe, et il n’est pas certain de le retrouver en octobre prochain. «Moi, je suis juste un petit Blanc venu d’un coin paumé de Virginie, et j’ai la chance de faire ça. C’est pour ça que c’est émotionnel. Parce que j’y tiens énormément. Je déteste dire ça de cette façon par rapport à ma famille, mais ça compte autant pour moi que n’importe quoi d’autre. J’aime ma femme et mes enfants, évidemment, mais… je ne voulais pas que cette saison se termine. Je voulais continuer cette aventure. J’ai aimé chaque instant de cette saison.»

Résilience et continuité

Et s’il ne devait garder qu’une image, un moment ou une qualité de cette équipe ? «Je pense qu’on a eu beaucoup de joueurs qui ont réalisé de très grandes saisons individuellement. Gagner 50 matchs, obtenir l’avantage du terrain au premier tour, ce sont déjà de vraies réussites» rappelle-t-il. «Mais je crois que notre plus grande victoire, c’est notre résilience. J’en ai parlé constamment en fin de saison et pendant les playoffs. Plusieurs fois durant la saison régulière, avec les blessures, puis encore en playoffs, on aurait pu abandonner. Ce soir aurait été une soirée facile pour abandonner. Mais on ne l’a pas fait…»

Peut-on donc parler de «victoire morale» avec ce Game 4 perdu dans les dernières secondes ? «Je ne sais même pas qui a inventé l’expression « victoire morale ». Je ne crois pas à ça. Mais je considère toutes ces petites victoires comme faisant partie du parcours. Pour chacun de ces joueurs, c’est une étape de leur parcours. Pour mon staff aussi. Et pour les fans des Lakers — peut-être certains ne suivent l’équipe que depuis deux ans, depuis le transfert de Luka — cela fait aussi partie de leur histoire de supporters. C’est simplement… une partie de l’aventure.»

Une aventure qu’il faudra peut-être poursuivre sans LeBron… «Je n’y ai même pas pensé. On gérera l’intersaison pendant l’intersaison, c’est-à-dire au cours des deux prochains mois…» conclut-il. «Je crois à la continuité. Mais je pense aussi que si vous voulez gagner un championnat avec cette franchise, et je veux gagner un titre, Rob Pelinka veut gagner un titre, Jeanie Buss aussi, Mark aussi, alors il faut être réaliste et évaluer honnêtement où vous en êtes. Et aujourd’hui, nous ne sommes pas assez bons. Il y aura probablement de la continuité. Il y en aura probablement moins qu’on ne le pense aussi. Mais c’est justement à ça que servent les deux prochains mois.»