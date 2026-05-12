Au bout du suspense, Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell balaient les Lakers

Si le Thunder prend le meilleur départ, ce sont les Lakers qui finissent fort le premier quart-temps. Le trio Austin Reaves (26 points, 7 rebonds, 6 passes) – LeBron James (24 points, 12 rebonds) – Jaxson Hayes (18 points) leur permet de terminer la période sur un 18-7 (26-21). Les hommes de Mark Daigneault ne tardent pas à réagir. L’adresse d’Alex Caruso et les attaques du cercle d’Ajay Mitchell (28 points) lancent un 17-0 qui refroidit la Crypto.com Arena (38-26) !

Après plus de six minutes sans le moindre point et quatre ballons perdus, deux lancers-francs de LeBron James stoppent enfin l’hémorragie. Austin Reaves lui emboîte le pas, et les Lakers, malgré une adresse désastreuse (38 % aux tirs et 15 % à 3-points), reviennent à -4 à la mi-temps (49-45).

Les Lakers se révoltent

Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 8 passes) s’assure cependant de garder Los Angeles à distance. Bien épaulé par Ajay Mitchell, il remet OKC à +12 (66-54). Dos au mur, les Lakers enfilent le bleu de chauffe.

Deux tirs primés de LeBron James relancent la machine et les hommes de J.J. Redick trouvent leur rythme de croisière. Austin Reaves va chercher des lancers francs, Rui Hachimura (25 points) règle la mire et, en sortie de banc, le duo Luke Kennard – Jaxson Hayes fait des étincelles pour conclure un 30-14 qui met L.A. en tête (84-80) !

LeBron James et Austin Reaves tentent d’enfoncer le clou, mais Ajay Mitchell et deux tirs à 3-points de Jared McCain (13 points) permettent au Thunder de reprendre l’avantage avec six minutes à jouer (95-92). Le trio James – Reaves – Hachimura et Shai Gilgeous-Alexander se rendent alors coup pour coup, mais à ce petit jeu, c’est OKC qui prend six points d’avance (109-103).

OKC ne tremble pas

Avec deux minutes au chrono, un 3+1 de Rui Hachimura relance les Lakers. Un stop défensif, suivi d’un 2+1 de Marcus Smart, inverse la tendance et Los Angeles prend l’avantage à 40 secondes du terme (110-109) ! Un dunk de Chet Holmgren (16 points, 9 rebonds) remet le champion en titre devant, puis un floater de LeBron James, bien défendu, échoue sur le cercle.

Avec 12 secondes à jouer et trois points de retard, les Lakers ont une chance de rester en vie. Le tir d’Austin Reaves à neuf mètres fait toutefois gamelle et le Thunder scelle l’issue de la rencontre et de la série pour filer en finale de conférence, invaincu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers ont tout tenté. En manque d’adresse en première mi-temps, les hommes de JJ Redick ont réalisé un troisième quart-temps de haute volée, marquant 39 points à 76% de réussite pour prendre le contrôle du match. Ils auraient pu enfoncer le clou en début de dernier quart temps mais le duo Jared McCain – Ajay Mitchell a encore une fois montré pourquoi le Thunder est si dur à battre.

– Isaiah Hartenstein décisif. Ses statistiques ne sont pas impressionnantes (5 points, 10 rebonds, 5 passes) mais l’intérieur du Thunder a contrôlé la rencontre. Dans un match que le Thunder a remporté de cinq points, il était lui à +30 de +/-. Sa présence défensive et sa lecture du jeu ont puni les Lakers pendant toute la rencontre. Comme sur cette ultime passe pour le dunk de Chet Holmgren.

– Le Thunder succède aux Warriors et aux Cavs. Les Warriors, champions en 2017, et les Cavaliers, finalistes malheureux cette année là, étaient les dernières équipes NBA à «sweeper» les deux premiers tours des playoffs. Cette saison-là, les coéquipiers de Stephen Curry avaient également «sweepé» la finale de conférence et remporter 15 matchs de suite avant de perdre le Game 4 des Finals à Cleveland. Ils avaient terminé les playoffs avec 16 victoires et une défaite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.