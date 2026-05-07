Luka Doncic partage sa frustration de ne pas jouer

Le destin est parfois taquin. Victime d’une élongation à l’ischio-jambier de la cuisse gauche sur le parquet d’OKC le 2 avril dernier, Luka Doncic est toujours bloqué à l’infirmerie après un mois de soins, se retrouvant contraint de regarder la demi-finale de conférence des Lakers depuis le banc… face au Thunder.

Habituellement peu bavard, le Slovène a pris le temps de s’exprimer pour la première fois depuis sa blessure, entre la frustration de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers, et la détermination toujours intacte de vouloir tout faire pour essayer de revenir avant la fin de la campagne 2026 des Californiens.

« C’est très frustrant. Je ne pense pas que les gens puissent comprendre à quel point c’est frustrant. Tout ce que je veux, c’est jouer au basket, surtout en ce moment. C’est le meilleur moment pour jouer au basket. C’est très frustrant de voir ce que fait mon équipe. Je suis très fier d’eux. C’est très dur de rester assis à les regarder jouer», a-t-il déclaré.

Sa convalescence devait initialement durer huit semaines. Or le Game 2 de ce soir ne marquera que sa cinquième semaine d’absence. Lancé dans une course contre-la-montre qui semble perdue d’avance, Luka Doncic refuse d’abandonner, indiquant qu’il avait repris la course mais pas encore d’exercice avec contact.

« Je fais tout ce que je peux. Chaque jour, je fais ce que je suis censé faire. Évidemment, je me concentre sur ma récupération, et maintenant je m’entraîne… Je prends les choses au jour le jour, et je me sens mieux chaque jour », a-t-il ajouté. « C’est difficile pour moi car je suis déjà revenu trop tôt après des blessures, et ça n’a pas donné les meilleurs résultats. Il faut être très prudent, et je fais tout pour revenir. Toute la rééducation, la chambre (hyperbare), le bain glacé, tout ce que je peux pour revenir, mais c’est évidemment très différent des autres blessures que j’ai eues ».

Les Lakers toujours en vie, pour combien de temps ?

Le joueur a également révélé avoir reçu quatre injections de PRP en Espagne immédiatement après le diagnostic du staff médical des Lakers, pour essayer d’accélérer le processus de guérison. Il a également félicité ses coéquipiers pour leur parcours jusqu’à présent, puisque son destin est également entre leurs mains. Plus ils iront loin, plus les chances de retour de Luka Doncic augmenteront.

« Tout le monde nous avait déjà éliminés. Tout le monde pensait qu’on allait perdre en cinq ou six matchs… et on a prouvé le contraire. On peut bien jouer. La façon dont tout le monde s’est mobilisé est vraiment incroyable à voir. J’espère donc qu’ils continueront comme ça ».

La donne se complique forcément pour cette demi-finale de conférence, face au champion en titre, sans l’avantage du terrain et après un Game 1 perdu 108-90 sans pourtant avoir démérité.

« On affronte la meilleure défense de la NBA », a rappelé LeBron James. « Et quand on affronte une excellente défense, il faut pouvoir compter sur des joueurs capables d’attirer plusieurs défenseurs sur le terrain à tout moment… Quand on affronte le champion en titre et qu’il nous manque un joueur qui affiche une moyenne de 34 points, 8 rebonds et 9 passes décisives et qui est aussi exceptionnel, c’est un élément majeur qui fait défaut ».

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.