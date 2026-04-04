La saison régulière de Luka Doncic est terminée !

Comme on pouvait l’imaginer en le voyant inquiet et abattu au moment où sa cuisse gauche a lâché, jeudi soir à Oklahoma City, Luka Doncic souffre d’une élongation de niveau 2 à l’ischio-jambier. Absent « pour une durée indéterminée » d’après ESPN, il est d’ores et déjà forfait pour la fin de la saison régulière.

Ce n’est pas gênant pour les Lakers, assurés d’être dans le Top 6, sauf que c’est en revanche très embêtant à deux semaines des playoffs, puisque ce genre de blessure nécessite trois à six semaines de repos. Et que le risque de rechute est important, d’autant plus lorsque la zone est fragilisée, le Slovène ayant déjà manqué quelques matchs en février pour la même raison. Pareil quand il se trouvait encore à Dallas.

Dans la « All-NBA First Team » malgré tout ?

En revanche, tout n’est pas complètement perdu pour Luka Doncic, car son agent Bill Duffy annonce demander une « dérogation pour circonstances exceptionnelles » par rapport à la règle des 65 matchs et à son éligibilité aux récompenses de fin d’année. Afin de « garantir que les incroyables accomplissements » du meilleur marqueur de la ligue soient « honorés à leur juste valeur ».

Comme il est bloqué à 64 matchs, mais qu’il en a déjà raté deux pour assister à la naissance de sa fille en décembre, le recours du meneur de Los Angeles a des chances d’être accepté par la NBA. Ce qui lui permettrait alors d’apparaître dans la « All-NBA First Team » et de recevoir des voix pour le MVP.

Mais l’essentiel est évidemment ailleurs pour Luka Doncic et les Lakers, intenables jusqu’à leur fessée reçue à OKC (16 victoires – 2 défaites) et qui envisageaient de jouer les trouble-fête en playoffs, derrière le Thunder et les Spurs.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.