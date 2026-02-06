Inquiétude pour la cuisse de Luka Doncic

Cette saison, l’infirmerie se remplit de joueurs touchés au mollet ou à l’arrière de la cuisse. Pour Luka Doncic, c’est la deuxième option puisque le meneur des Lakers a quitté ses coéquipiers après avoir ressenti une pointe aux ischio-jambiers de la cuisse gauche face aux Sixers. Résultat, il va passer une IRM pour connaître la gravité du mal.

« Il a ressenti une gêne à l’ischio-jambier, et il a estimé qu’il n’était pas suffisamment en état pour retourner sur le terrain », a expliqué JJ Redick. « Le staff médical était du même avis et nous l’avons donc laissé au repos. Il passera des examens, et il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’une blessure, ou s’il s’agit simplement d’une douleur aux ischio-jambiers. »

C’est à trois minutes de la mi-temps que Luka Doncic a grimacé, et de frustration, il a frappé la table de marque. Puis il s’est pris la tête à deux mains en s’asseyant sur le banc.

Après la mi-temps, il n’est même réapparu sur le banc, et il faut rappeler qu’il avait déjà manqué huit rencontres cette saison pour des pépins variés.

« J’espère qu’il n’y a rien de grave » a commenté Austin Reaves. « On a besoin de lui. C’est notre meilleur joueur, et le moteur pour beaucoup de choses. J’espère qu’on aura de bonnes nouvelles vendredi. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 41 36:00 47.5 34.8 77.9 0.8 7.1 7.9 8.7 2.5 1.5 4.2 0.5 33.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.