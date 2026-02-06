Bouillant, Austin Reaves permet aux Lakers de renverser les Sixers

Les Sixers poursuivaient leur “road-trip” à l’Ouest avec un nouvel arrêt à Los Angeles pour y défier les Lakers, quelques jours après s’être imposés face aux Clippers. Un match que Philadelphie prend par le bon bout en profitant de la maladresse des Lakers sur le début de partie pour rapidement prendre dix points d’avance.

Au terme d’un premier acte où ils ont perdu sept ballons, Los Angeles compte six points de retard (27-21). LeBron James (17 points, 10 passes) ramène les siens à une possession, mais VJ Edgecombe (19 points, 10 rebonds) lui répond aussitôt avec un tir de loin. À la fin de cette première mi-temps, Luka Doncic est touché à la jambe gauche après un contact avec Adem Bona et ne reviendra pas sur le terrain.

Sans lui, Austin Reaves (35 points, 12/17 au tir, 5/8 de loin) tente de ramener les Lakers dans le match. Si l’extérieur enchaîne quelques paniers, il perd aussi des ballons, ce qui permet aux Sixers de marquer en contre-attaque et de mener 59-51 au moment de rejoindre les vestiaires.

Les Sixers craquent

À la reprise, Joel Embiid (35 points, 7 rebonds, 7 passes) poursuit le chantier entrepris en première mi-temps. Efficace à mi-distance, le pivot réussit un 2+1 suite à une faute de Jake LaRavia. Sur la possession suivante, il enfonce l’ailier de Los Angeles pour planter une “fadeaway”.

Loin de rendre les armes, les Lakers profitent du passage de Joel Embiid sur le banc pour revenir à deux points grâce à un “run” ponctué par un panier primé de Rui Hachimura (83-81).

Dans le quatrième quart-temps, c’est Austin Reaves qui donne le premier avantage à Los Angeles avec un tir derrière l’arc. Le meneur/arrière en réussit un second compliqué face à VJ Edgecombe (91-87). Si les Lakers déroulent, l’attaque des Sixers n’y est plus. Il faut attendre quasiment six minutes pour voir le premier panier des visiteurs avec un “floater” de Tyrese Maxey (26 points, 13 rebonds), mais Marcus Smart lui répond aussitôt avec une flèche à longue distance (103-93).

Symbole d’une attaque en difficulté, cet “airball” de Joel Embiid en tête de raquette, un secteur où il avait été si efficace depuis le début du match. Malgré un sursaut dans la dernière minute où ils reviennent à une possession, les Sixers ne peuvent pas éviter la défaite et s’inclinent 119-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un dernier quart-temps fatal aux Sixers. Menés de deux points avant d’entrer dans le dernier acte, les Lakers ont retourné les Sixers dans ce quatrième quart-temps. Outre les tirs lointains d’Austin Reaves pour remettre Los Angeles devant, LeBron James a brillé. Il inscrit 10 de ses 17 points dans le dernier acte et le King est aussi présent à la distribution. Il trouve ses extérieurs ouverts à 3-points pour éteindre chaque tentative de remontée au score de Philadelphie.

– Austin Reaves prend le relais de Luka Doncic. Dans le deuxième quart-temps, Luka Doncic sort, touché à la jambe gauche. Sans lui, Austin Reaves a dû porter l’attaque des Lakers. Malgré une restriction de minutes à cause de son récent retour de blessure, il a apporté 35 points à 12/17 au tir. En première mi-temps, le meneur permet aux Lakers de rester dans le match tandis que ses tirs à 3-points ont eu raison de la défense de Philadelphie dans le quatrième quart-temps.

– Fin de série pour les Sixers. Philadelphie abordait cette rencontre face aux Lakers en pleine confiance grâce à leur série de cinq victoires de rang avant ce match. Une confiance qui s’est perçue dans les premières minutes avec un Joel Embiid très en jambes. Malgré les 35 points de l’intérieur, l’attaque des hommes de Nick Nurse a été de moins en moins efficace au fil des minutes. Dans le quatrième quart-temps, il y a ce trou d’air de six minutes où ils n’arrivent pas à réussir un panier puis ce 10-0 qui permet aux Lakers de s’envoler. Dans la dernière minute, VJ Edgecombe et Tyrese Maxey ont tenté d’arracher la victoire, mais le retard était déjà trop important.

