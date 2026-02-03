Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Sixers très solides pour s’offrir les Clippers

Publié le 3/02/2026 à 7:11 Twitter Facebook

NBA – Los Angeles a manqué sa première période et Philadelphie a ensuite gardé le cap jusqu’à la fin pour s’imposer avec autorité (113-128).

Le début de match des Clippers à Phoenix n’avait pas été foudroyant et ils ont fait pire à domicile, dans cette réception des Sixers. Entre maladresse et ballons perdus, mais aussi rumeurs de départ de James Harden, Kawhi Leonard et ses coéquipiers encaissent un 18-2 pour débuter ! Le joueur de Philadelphie qui fait le plus mal à Los Angeles, c’est Dominick Barlow, avec sa présence près du cercle et ses rebonds offensifs. Tyrese Maxey n’est pas mal non plus avec ses quatre paniers primés. Fort logiquement, l’écart est fait à l’issue du premier quart-temps (19-38).

Kawhi Leonard, souvent pris à deux, tente bien de relancer les Californiens mais c’est poussif et la défense de Los Angeles n’arrive pas à stopper les Sixers. Il y a tout de même un 9-0 qui permet de reprendre un peu de terrain, mais l’écart demeure en deuxième quart-temps (53-72).

Avec ses interruptions, pour des « challenges » des coaches, le troisième quart-temps fige le score même si Kawhi Leonard, avec sa lecture de la défense, et la maladresse des Sixers permettent aux Clippers de se rapprocher. Puis, avec un John Collins qui ne ménage par ses efforts plus ses remplaçants, Tyronn Lue voit son groupe revenir, au mieux, à onze points quelques secondes avant le dernier quart-temps (87-100).

Dominick Barlow reprend alors son chantier dans la raquette, mais aussi en frappant à 3-pts, et malgré les efforts de Kawhi Leonard, les Clippers, plombés par du déchet, ne peuvent pas espérer l’emporter. Leur coach libère son banc à quatre minutes de la fin, acceptant cette défaite logique (113-128).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le gros match de Dominick Barlow. Si Tyrese Maxey et Joel Embiid ont fait leur match, c’est bien l’intérieur qui a fait la différence en début de rencontre, avec son activité. La preuve avec un chiffre : il est allé chercher 10 rebonds offensifs dans la raquette des Clippers ! Avec 26 points et 16 rebonds, Barlow a été le troisième homme et a totalement fait oublier Paul George, suspendu pendant 25 matches.

Démarrage lent et grain de sable pour la machine Clippers. Peut-être fatigués par un troisième match en quatre jours, les Californiens ont raté la première période. Ensuite, ils ont fait des gros efforts pour tenter un comeback, notamment Kawhi Leonard qui, malgré les prises à deux importantes, a trouvé des espaces, a lu les situations pour inscrire 29 points. Mais il y avait toujours un grain de sable pour enrayer la machine : un ballon perdu ici, un shoot à 3-pts encaissé là. Dès qu’ils avaient un peu le vent dans le dos, les troupes de Tyronn Lue se retournaient pour l’avoir de nouveau de face… Dès lors, impossible de revenir.

LA Clippers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 31 12/21 2/5 3/5 2 2 4 6 0 3 2 0 -9 29 29
Kobe Sanders 34 7/10 2/3 1/2 1 2 3 3 0 0 1 0 -15 17 18
John Collins 32 6/11 2/5 1/4 1 6 7 2 4 0 2 0 -6 15 14
Ivica Zubac 33 3/3 0/0 2/3 0 9 9 2 3 0 1 1 -11 8 18
Kris Dunn 27 2/6 0/2 2/2 0 2 2 6 3 0 2 0 -10 6 8
Jordan Miller 28 9/10 0/1 3/4 0 4 4 2 0 1 3 0 2 21 23
Brook Lopez 20 5/11 3/6 0/0 0 1 1 1 5 0 1 1 -18 13 9
Yanic Konan Niederhauser 6 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 2 2 4
Cam Christie 10 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 2 1
Nicolas Batum 15 0/2 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 1 0 -3 0 1
Kobe Brown 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 46/78 9/26 12/20 5 31 36 24 19 4 14 2 113
Philadelphia 76ers / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 36 9/18 7/14 4/4 0 5 5 6 4 3 1 0 22 29 33
Dominick Barlow 35 10/16 1/1 5/5 10 6 16 2 3 2 0 1 7 26 41
Joel Embiid 32 8/19 1/2 7/7 0 5 5 3 4 1 1 0 2 24 21
Kelly Oubre Jr. 35 6/13 3/6 0/0 1 2 3 2 3 1 1 0 11 15 13
VJ Edgecombe 31 1/11 1/8 2/2 0 3 3 7 1 1 0 0 5 5 6
Quentin Grimes 28 5/8 2/5 2/2 0 2 2 4 2 0 0 0 4 14 17
Adem Bona 16 3/4 0/0 0/0 3 0 3 1 3 0 0 2 13 6 11
Jared McCain 14 2/2 2/2 0/0 0 2 2 4 1 0 2 0 6 6 10
Trendon Watford 11 1/2 0/1 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 3 3
Jabari Walker 2 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
Total 45/94 17/39 21/22 14 27 41 31 22 8 5 3 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA102
NOR95
IND114
HOU118
MEM137
MIN128
LAC113
PHI128

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes