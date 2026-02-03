Les Sixers très solides pour s’offrir les Clippers

Le début de match des Clippers à Phoenix n’avait pas été foudroyant et ils ont fait pire à domicile, dans cette réception des Sixers. Entre maladresse et ballons perdus, mais aussi rumeurs de départ de James Harden, Kawhi Leonard et ses coéquipiers encaissent un 18-2 pour débuter ! Le joueur de Philadelphie qui fait le plus mal à Los Angeles, c’est Dominick Barlow, avec sa présence près du cercle et ses rebonds offensifs. Tyrese Maxey n’est pas mal non plus avec ses quatre paniers primés. Fort logiquement, l’écart est fait à l’issue du premier quart-temps (19-38).

Kawhi Leonard, souvent pris à deux, tente bien de relancer les Californiens mais c’est poussif et la défense de Los Angeles n’arrive pas à stopper les Sixers. Il y a tout de même un 9-0 qui permet de reprendre un peu de terrain, mais l’écart demeure en deuxième quart-temps (53-72).

Avec ses interruptions, pour des « challenges » des coaches, le troisième quart-temps fige le score même si Kawhi Leonard, avec sa lecture de la défense, et la maladresse des Sixers permettent aux Clippers de se rapprocher. Puis, avec un John Collins qui ne ménage par ses efforts plus ses remplaçants, Tyronn Lue voit son groupe revenir, au mieux, à onze points quelques secondes avant le dernier quart-temps (87-100).

Dominick Barlow reprend alors son chantier dans la raquette, mais aussi en frappant à 3-pts, et malgré les efforts de Kawhi Leonard, les Clippers, plombés par du déchet, ne peuvent pas espérer l’emporter. Leur coach libère son banc à quatre minutes de la fin, acceptant cette défaite logique (113-128).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le gros match de Dominick Barlow. Si Tyrese Maxey et Joel Embiid ont fait leur match, c’est bien l’intérieur qui a fait la différence en début de rencontre, avec son activité. La preuve avec un chiffre : il est allé chercher 10 rebonds offensifs dans la raquette des Clippers ! Avec 26 points et 16 rebonds, Barlow a été le troisième homme et a totalement fait oublier Paul George, suspendu pendant 25 matches.

Démarrage lent et grain de sable pour la machine Clippers. Peut-être fatigués par un troisième match en quatre jours, les Californiens ont raté la première période. Ensuite, ils ont fait des gros efforts pour tenter un comeback, notamment Kawhi Leonard qui, malgré les prises à deux importantes, a trouvé des espaces, a lu les situations pour inscrire 29 points. Mais il y avait toujours un grain de sable pour enrayer la machine : un ballon perdu ici, un shoot à 3-pts encaissé là. Dès qu’ils avaient un peu le vent dans le dos, les troupes de Tyronn Lue se retournaient pour l’avoir de nouveau de face… Dès lors, impossible de revenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.