Les Clippers tout en contrôle à Phoenix

NBA – Même sans James Harden, Kawhi Leonard et sa bande n’ont pas tremblé pour disposer assez facilement des Suns (93-117).

James Harden absent pour des raisons personnelles, les Clippers affrontaient des Suns toujours privés de Devin Booker et Jalen Green. Ça s’est vu dans cette rencontre, avec une équipe de Phoenix à la peine pour marquer des points sur le durée. Le premier quart-temps est décousu, avec beaucoup de déchet technique. Les locaux sauvent les meubles avec quelques tirs primés, quand les Californiens insistent à l’intérieur (20-24).

Les Clippers dominent le début de deuxième quart-temps avant une réaction marquée des Suns. Dillon Brooks commence à mettre des shoots à 3-pts et c’est sans doute le meilleure séquence de Phoenix de la partie (43-49).

Car après la pause, Kawhi Leonard, jusqu’ici maladroit et timide, seulement présent sur la ligne des lancers-francs, met quelques paniers. Là encore, les troupes de Jordan Ott ne sont pas totalement larguées grâce à quelques shoots derrière l’arc mais ne semblent pas capables de bousculer Los Angeles (85-71).

Kobe Saunders et surtout Jordan Miller inscrivent ensuite quelques paniers de loin qui donnent de l’air aux Clippers.

Les Suns pourront bien répondre ici ou là, il manquait trop de choses pour espérer faire tomber les Clippers (93-117). Leur série de trois succès de suite se termine donc logiquement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers ont été sérieux. Ce ne fut pas le meilleur match de la saison, c’est très clair. Beaucoup de fautes des deux côtés, de ballons perdus et de maladresse à 3-pts chez les Clippers. Mais avec 63 rebonds et 64 points dans la raquette, les hommes de Tyronn Lue n’ont pas dévié de leur objectif : faire mal à l’intérieur aux Suns. Cela a permis de prendre les commandes et de les garder sans jamais trembler, encore moins être en danger.

– Un manque de points pour les Suns. Avec un 19/47 à 3-pts et seulement quatre ballons perdus, les joueurs de l’Arizona avaient le profil pour réussir une belle soirée. Sauf que, mangés au rebond et ne pouvant pas compter sur un Dillon Brooks aussi chaud que ces derniers jours (7/20 au shoot), ils ont souffert. Les paniers à 3-pts n’ont pas permis de faire la différence, mais de simplement continuer d’exister. Sans ça, l’écart aurait été plus grand et la partie pliée bien plus tôt.

Phoenix Suns / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Grayson Allen 36 7/21 4/13 5/6 0 1 1 8 3 2 0 0 -3 23 19
Dillon Brooks 35 7/20 4/6 4/6 1 4 5 1 5 0 0 0 -1 22 13
Collin Gillespie 27 4/13 4/10 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 -15 12 10
Royce O'Neale 34 3/8 3/8 0/0 0 4 4 3 2 0 1 0 -4 9 10
Mark Williams 24 3/6 0/0 1/2 3 4 7 4 6 0 1 1 -1 7 14
Jordan Goodwin 24 4/9 4/7 0/0 1 5 6 1 3 2 0 0 -6 12 16
Oso Ighodaro 18 1/3 0/0 2/2 0 2 2 0 3 0 1 1 -19 4 4
Jamaree Bouyea 10 1/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 -13 2 1
Isaiah Livers 14 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 1 -27 2 3
Ryan Dunn 12 0/5 0/1 0/2 1 1 2 1 2 1 0 1 -17 0 -2
Rasheer Fleming 3 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 0 -1
Khaman Maluach 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -7 0 1
Total 31/93 19/46 12/18 10 25 35 21 26 7 4 4 93
LA Clippers / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 30 9/20 1/5 6/10 3 5 8 5 1 0 2 0 6 25 21
John Collins 28 6/10 1/3 3/4 4 5 9 2 1 0 0 0 0 16 22
Ivica Zubac 34 5/5 0/0 4/9 3 17 20 1 2 0 1 1 9 14 30
Kobe Sanders 31 5/9 2/4 0/0 0 2 2 4 3 0 2 0 16 12 12
Kris Dunn 30 2/8 0/2 4/5 1 4 5 3 5 1 5 0 -3 8 5
Jordan Miller 24 7/12 3/4 3/4 1 4 5 2 1 0 3 0 18 20 18
Brook Lopez 21 3/7 1/2 1/1 1 0 1 3 3 0 0 1 19 8 9
Cam Christie 14 3/6 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 25 6 6
Nicolas Batum 22 1/4 1/4 0/0 1 7 8 2 2 0 2 0 16 3 8
Yanic Konan Niederhauser 3 1/1 0/0 1/1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 3 5
Kobe Brown 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 7 2 5
Total 43/83 9/24 22/34 15 48 63 25 18 2 17 3 117

Par Jonathan Demay
