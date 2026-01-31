La grande gueule Dillon Brooks a rallumé les Suns

Certes, il y a ses mauvais gestes et ses fautes techniques qui ont de quoi agacer les joueurs et fans adverses. Mais Dillon Brooks a changé quelque chose à Phoenix, qui déprimait après l’échec du « Big Three » composé de Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant. Il est ainsi le symbole de ces nouveaux Suns, rugueux à souhait.

Des Suns qui, avec 30 victoires pour 19 défaites, sont installés dans le Top 6 de la conférence Ouest, et qui viennent de battre les Pistons et les Cavaliers… sans Devin Booker.

À chaque fois, c’est d’ailleurs Dillon Brooks qui a été la première arme offensive de son équipe et pour Charles Barkley, le « Vilain » de l’Arizona mérite carrément d’être au All-Star Game !

« C’est génial d’entendre ça », explique l’intéressé. « J’adore regarder cette émission (Inside The NBA) avec Shaq, Charles et Kenny. Ils sont drôles, ils sont sympas. Ils font participer les gens. Chuck est une légende, un Hall of Famer. L’entendre prononcer mon nom et voir que tout mon travail porte ses fruits aujourd’hui, c’est génial. »

Avec 21.1 points de moyenne, à 45% de réussite dont 35% de loin, Dillon Brooks produit ses meilleurs chiffres en carrière, tant au scoring que dans l’efficacité générale au tir. S’il est toujours capable d’arroser, il le fait moins que par le passé, ou en tout cas il y a moins de rencontres dans lesquelles il passe au travers.

Pas loin d’être All-Star ?

« Oui, j’ai vraiment l’impression de jouer à ce niveau (All-Star) », explique-t-il d’ailleurs. « Mais au bout du compte, je ne vais pas supplier pour ça ni faire quoi que ce soit de ce genre. Si ça arrive, ça arrive, mais notre véritable All-Star, c’est Book (Devin Booker). Il nous a menés tout au long de la saison et il mérite d’être dans la course pour le All-Star Game et d’être remplaçant dans l’équipe All-Star. »

Le plaisir de Dillon Brooks, c’est de rentrer dans la tête de ses adversaires… et de ses coéquipiers. Cible continuelle de ses critiques, Oso Ighodaro a fini par exploser lors d’un match face aux Warriors.

« Finalement, il m’a crié dessus. Finalement », savoure l’ailier. « J’attendais ça depuis longtemps, je l’avais poussé à bout pendant environ trois mois. Et finalement, il a explosé. »

La grande gueule de Dillon Brooks peut se retourner contre lui et, à Memphis, elle en a fait le bouc émissaire d’une équipe qui avait sans doute d’autres problèmes. Mais chez les Suns, il y avait besoin de quelqu’un capable de pousser ce groupe de jeunes et de revanchards auxquels on prédisait les tréfonds du classement de l’Ouest.

« Je parle beaucoup mais je m’en rends compte rapidement de qui peut encaisser » assure-t-il pour conclure. « Si ce n’est pas le cas, alors je change de tactique et je trouve d’autres moyens de faire passer mon message, car au sein d’une équipe, il faut parfois choisir les combats à mener. Au bout du compte, tout le monde dans ce vestiaire sait que je ne parle pas avec de mauvaises intentions. Je veux juste que vous progressiez. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 43 30:56 44.8 35.4 86.1 0.7 2.9 3.6 1.8 3.3 1.1 1.9 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.