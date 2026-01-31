Dopage : Paul George suspendu pour 25 matches !

Pour avoir enfreint le protocole anti-dopage de la NBA, Paul George écope d’une suspension de 25 matchs, sans salaire. Sa suspension débute dès ce soir face aux Pelicans, et l’ailier des Sixers a commenté cette annonce.

« Au cours des dernières années, j’ai parlé de l’importance de la santé mentale et, dans le cadre de démarches récentes pour suivre un traitement concernant un problème personnel, j’ai commis l’erreur de prendre un médicament inapproprié » écrit-il à ESPN. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l’organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour mes mauvaises décisions prises durant ce processus. Je me concentre désormais sur cette période afin de m’assurer que mon esprit et mon corps soient dans les meilleures conditions possibles pour aider l’équipe lorsque je reviendrai. »

Actuellement 6e de la conférence Est, les Sixers vont donc disputer 25 de leurs 35 derniers matches de saison régulière sans leur ailier All-Star. Un coup dur même si le retour au premier plan de Joel Embiid devrait leur permettre de maintenir un bon niveau, et de se maintenir au moins dans le Top 10 de leur conférence.

A titre personnel, cette suspension va coûter plus de 11 millions de dollars à Paul George.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 2.2 1.5 1.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.