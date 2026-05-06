Tout en maîtrise, le Thunder prend la mesure des Lakers

Avec un LeBron James agressif, les Lakers commencent parfaitement la partie, avec un 7-0. En face, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas les coups de sifflet recherchés et espérés et la machine du Thunder met quelques instants à se mettre en place, tandis que le « King » continue d’enchaîner les paniers. Néanmoins, le champion en titre finit fort le premier quart-temps (31-26).

Los Angeles en difficulté pour marquer des points, les coéquipiers d’Austin Reaves se rassurent avec Deandre Ayton sous le cercle. Oklahoma City n’a pas de problème pour garder son avance et heureusement que LeBron James revient en jeu en fin de période car Reaves, titularisé, n’est clairement pas dans son match (61-53).

Avec patience, les Lakers parviennent à retrouver le chemin du panier, toujours par l’intermédiaire de la lecture et des points de LeBron James. Quand il n’est pas sur le parquet, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers accélèrent un peu et refont l’écart (84-72). Ce qui se confirme en début de dernier quart-temps, avec les paniers primés de Jared McCain.

Le Thunder domine totalement ces minutes et l’écart monte, très rapidement, à +20. Il n’y a plus qu’à maîtriser les dernières minutes puisque les Californiens ne reviendront pas et s’inclinent logiquement 108-90.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers condamnés à la perfection. Le Thunder n’a pas fait un grand match, avec notamment 7 ballons perdus pour « SGA », mais ça suffit pourtant pour s’imposer quasiment de vingt points. Avec un très bon Chet Holmgren et une défense en place, Oklahoma City a pris la mesure de son adversaire qui sait désormais (s’il ne le savait pas avant) qu’il est condamné à être parfait pour exister. Les 17 ballons perdus, les 21 points laissés sur seconde chance ou le 33% de réussite à 3-pts ne seront pas suffisants pour espérer.

– Les performances opposées de LeBron James et Austin Reaves. Le premier a été très bon avec 27 points (à 12/17 au shoot) et 6 passes, avec seulement deux ballons perdus. Les meilleures séquences des Lakers ont été avec lui, qu’il soit à la conclusion ou dans l’organisation du jeu. Le second en revanche est passé à côté, avec 8 points à 3/16 au shoot et quatre balles perdues. Plus que sa maladresse, ce sont ses choix qui sont marquants. Il n’a jamais fait le bon, s’enfermant dans des dribbles ou des tirs compliqués. Sans un réveil de sa part, la série va vite se finir.

– Petit match de Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP 2025 n’a marqué que 18 points et c’est forcément notable puisqu’il n’avait jamais fait une rencontre à moins de 20 points depuis le début de cet exercice 2025/26 ! Pas maladroit néanmoins, il n’a pas eu les fautes qu’il obtient habituellement (trois lancers-francs) et a gâché sept possessions. Le Canadien a été moins influent et ce sont davantage Ajay Mitchell et Chet Holmgren qui ont brillé dans ce Game 1.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.