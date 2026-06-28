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Les Spurs intéressés par Rui Hachimura ?

Publié le 28/06/2026 à 11:33 Twitter Facebook

En fin de contrat, Rui Hachimura suscite l’intérêt de plusieurs équipes. Selon Jake Fischer, les Spurs et les Nets surveillent de près la situation de l’ailier fort des Lakers.

Rui HachimuraL’avenir de Rui Hachimura à Los Angeles est encore loin d’être tranché. Si les Lakers conservent un avantage grâce à ses « Bird Rights », qui leur permettront de le prolonger même au-dessus du salary cap, l’ailier fort japonais pourrait se retrouver au cœur des convoitises si les discussions n’aboutissent pas.

D’après Jake Fischer, les Spurs et les Nets figurent parmi les franchises intéressées par son profil.

Du côté de San Antonio, la piste apparaît cohérente. Les Texans disposent d’une base solide sur les lignes arrières et de Victor Wembanyama comme pierre angulaire de leur secteur intérieur, mais le poste d’ailier fort manque de profondeur. Avec sa capacité à écarter le jeu, à finir près du cercle et à évoluer sur les postes 3 et 4, Rui Hachimura offrirait une solution crédible dans la rotation, voire un candidat au cinq majeur selon les configurations.

La présence du Français derrière lui pourrait d’ailleurs compenser certaines de ses limites défensives, tandis que son adresse extérieure apporterait davantage de « spacing » à l’attaque des Spurs.

Les Nets représentent l’autre prétendant cité. Brooklyn possède une importante marge de manœuvre financière et pourrait l’utiliser pour attirer des joueurs d’expérience. Reste à savoir si la franchise new-yorkaise compte réellement passer à l’offensive ou si sa présence dans le dossier servira surtout à faire grimper la valeur du joueur…

La question financière sera toutefois centrale. Rui Hachimura touchait 18.2 millions de dollars cette saison chez les « Purple & Gold », et il faudra sans doute s’approcher de cette zone pour le convaincre de quitter Los Angeles. Or, contrairement aux Nets, qui disposent donc d’une vraie marge de manœuvre financière, les Spurs devraient surtout pouvoir compter sur leur « mid-level exception » complète, estimée autour de 15 millions de dollars.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5
2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8
2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3
2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6
2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0
2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6
2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1
2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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