Houston pense à Marcus Smart et cherche une porte de sortie pour Dorian Finney-Smith

Houston continue de chercher le bon équilibre autour de son noyau dur. Selon Marc Stein et Jake Fischer, les Rockets devraient ainsi faire partie des équipes intéressées par Marcus Smart, attendu sur le marché après avoir décliné sa « player option » avec les Lakers.

À 32 ans, l’ancien meneur des Celtics n’est évidemment plus le même joueur qu’au moment de son titre de Défenseur de l’année, en 2022, mais son profil reste précieux pour une équipe ambitieuse : dureté, expérience, capacité à défendre sur plusieurs postes mais également à encadrer un groupe encore jeune.

Dans l’idée, Marcus Smart colle assez bien à l’identité que les Rockets tentent de construire depuis l’arrivée d’Ime Udoka, qui l’a bien connu à Boston. Houston dispose déjà de plusieurs défenseurs solides sur les lignes extérieures, mais l’ajout d’un vétéran de ce calibre permettrait d’apporter encore plus de métier, notamment en playoffs.

Reste à voir à quel prix. Car les Rockets ont déjà plusieurs dossiers à gérer, à commencer par celui de Dorian Finney-Smith. Arrivé pour densifier la rotation sur les ailes, l’ancien joueur des Mavericks et des Nets serait désormais disponible sur le marché des transferts après une année catastrophique dans le Texas. La bonne nouvelle, c’est que même si son contrat court encore sur trois saisons, les deux dernières ne sont pas garanties, ce qui peut en faire une pièce relativement souple pour une autre franchise.

Houston aimerait donc réorganiser ses options, sans pour autant affaiblir son socle défensif. La franchise espère ainsi conserver Tari Eason, « free agent » protégé, dont l’activité et la polyvalence restent très appréciées.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.