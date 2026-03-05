Le vrai Dorian Finney-Smith se fait sérieusement attendre à Houston

Prototype du joueur précieux, qui fait le travail de l’ombre et apporte beaucoup en défense et à 3-pts – le fameux « 3&D » – Dorian Finney-Smith n’est que l’ombre de lui-même cette saison. L’été dernier, il a été opéré de la cheville gauche, pour se soulager d’une gêne qui durait depuis deux ans. C’est pourquoi il a manqué les premières semaines de la saison régulière, ne commençant qu’à Noël.

« Parfois, je peux être mon pire ennemi car je veux jouer chaque match et repousser mes limites », admet-il, après avoir forcé avec son articulation sous les couleurs des Nets et des Lakers.

Sauf que l’opération n’a pas totalement réglé les problèmes physiques du joueur de Houston, toujours en difficulté avec sa cheville. Il n’est clairement pas à 100% et il réalise la pire saison de sa carrière avec 3 points de moyenne à 30% de réussite au shoot et 25% à 3-pts en 17 minutes…

« C’est clair que j’attends plus de moi-même. Mais je suis déjà heureux d’être de retour sur les parquets », dit-il. « J’ai des coéquipiers qui me soutiennent même si je ne shoote pas aussi bien que je ne le voudrais. Mais il faut choisir ses victoires et la mienne, c’est d’être sur le terrain. »

Néanmoins, à un moment ou un autre, il va bien falloir mettre des tirs, surtout en playoffs. Et pour l’instant, ça n’en prend pas le chemin. Même face aux faibles Wizards, il n’a pu prendre et marquer qu’un seul tir primé, ne parvenant ainsi pas à se relancer ni à gagner en confiance.

« Personne ne veut être l’équipe qui va me permettre de faire un gros match. Sur certains moments, j’étais fou : pourquoi ne pas me laisser de tirs ouverts ? Je ne suis qu’à 20% de réussite. Mais, c’est une forme de respect », commente Dorian Finney-Smith, qui tournait à 41% de réussite derrière l’arc la saison passée. « Je dois trouver mon rythme, faire entrer la balle dans le panier. »

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 22:18 37.2 29.3 75.4 0.7 2.0 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21:20 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 24:30 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 29:52 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32:01 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33:03 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 DAL 40 32:12 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 1.0 0.9 0.5 9.1 2022-23 BKN 26 27:44 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BKN 68 28:26 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 LAL 43 28:49 44.2 39.8 71.4 1.1 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 0.9 0.3 7.9 2024-25 BKN 20 28:57 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.6 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4 2025-26 HOU 26 16:44 30.1 25.4 100.0 0.9 1.7 2.6 0.7 1.9 0.4 0.6 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.