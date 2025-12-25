Un Dorian Finney-Smith sous le sapin pour les Rockets ?

Les Rockets pourraient s’offrir un joli cadeau de Noël. Dorian Finney-Smith se rapproche enfin de ses débuts avec Houston, lors du « Christmas Day » sur le parquet des Lakers, son ancienne équipe. Absent depuis la reprise, l’ailier-fort est en effet considéré comme « incertain » pour cette affiche, signe que son retour est imminent…

Arrivé l’été dernier avec un contrat de quatre ans (52,7 millions de dollars), le vétéran n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. La raison ? Une intervention à la cheville durant l’intersaison, suivie d’une rééducation progressive. À Houston, on attend de lui qu’il apporte du tir extérieur, de la dureté défensive et son profil « 3&D » capable de s’intégrer au groupe sans monopoliser la balle.

Ironie du calendrier, si ses débuts ont bien lieu à Los Angeles, Dorian Finney-Smith effectuera donc son retour… face à une équipe qu’il connaît justement très bien.

Il avait en effet terminé la saison dernière chez les Lakers, après y avoir été transféré depuis Brooklyn. Un premier match en forme de clin d’œil, et peut-être le premier pas vers un rôle important dans la rotation d’Ime Udoka.

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 * All Teams 63 29 44.8 41.1 66.7 1.3 2.7 3.9 1.4 2.2 0.9 0.9 0.4 8.7 2024-25 * LAL 43 29 44.2 39.8 71.4 1.1 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 0.9 0.3 7.9 2024-25 * BRK 20 29 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.5 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.