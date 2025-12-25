Un Dorian Finney-Smith sous le sapin pour les Rockets ?

Les Rockets pourraient s’offrir un joli cadeau de Noël. Dorian Finney-Smith se rapproche enfin de ses débuts avec Houston, lors du « Christmas Day » sur le parquet des Lakers, son ancienne équipe. Absent depuis la reprise, l’ailier-fort est en effet considéré comme « incertain » pour cette affiche, signe que son retour est imminent…
Arrivé l’été dernier avec un contrat de quatre ans (52,7 millions de dollars), le vétéran n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. La raison ? Une intervention à la cheville durant l’intersaison, suivie d’une rééducation progressive. À Houston, on attend de lui qu’il apporte du tir extérieur, de la dureté défensive et son profil « 3&D » capable de s’intégrer au groupe sans monopoliser la balle.
Ironie du calendrier, si ses débuts ont bien lieu à Los Angeles, Dorian Finney-Smith effectuera donc son retour… face à une équipe qu’il connaît justement très bien.
Il avait en effet terminé la saison dernière chez les Lakers, après y avoir été transféré depuis Brooklyn. Un premier match en forme de clin d’œil, et peut-être le premier pas vers un rôle important dans la rotation d’Ime Udoka.
|Dorian Finney-Smith
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DAL
|81
|20
|37.2
|29.3
|75.4
|0.7
|2.1
|2.7
|0.8
|1.5
|0.6
|0.6
|0.3
|4.3
|2017-18
|DAL
|21
|21
|38.0
|29.9
|73.3
|1.0
|2.5
|3.6
|1.2
|2.0
|0.5
|1.0
|0.2
|5.9
|2018-19
|DAL
|81
|25
|43.2
|31.1
|70.9
|1.7
|3.1
|4.8
|1.2
|2.3
|0.9
|0.9
|0.4
|7.5
|2019-20
|DAL
|71
|30
|46.6
|37.6
|72.2
|2.0
|3.7
|5.7
|1.6
|2.5
|0.6
|1.0
|0.5
|9.5
|2020-21
|DAL
|60
|32
|47.2
|39.4
|75.6
|1.6
|3.8
|5.4
|1.7
|2.3
|0.9
|0.8
|0.4
|9.8
|2021-22
|DAL
|80
|33
|47.1
|39.5
|67.5
|1.5
|3.2
|4.7
|1.9
|2.3
|1.1
|1.0
|0.5
|11.0
|2022-23 *
|All Teams
|66
|30
|39.1
|33.7
|76.3
|1.7
|3.1
|4.8
|1.5
|2.2
|0.8
|0.9
|0.5
|8.3
|2022-23 *
|DAL
|40
|32
|41.6
|35.5
|75.0
|1.7
|3.0
|4.7
|1.5
|2.0
|0.9
|0.9
|0.5
|9.1
|2022-23 *
|BRK
|26
|28
|35.1
|30.6
|78.9
|1.8
|3.1
|4.9
|1.6
|2.5
|0.7
|1.0
|0.6
|7.2
|2023-24
|BRK
|68
|29
|42.1
|34.8
|71.7
|1.6
|3.1
|4.7
|1.6
|2.2
|0.8
|0.9
|0.6
|8.5
|2024-25 *
|All Teams
|63
|29
|44.8
|41.1
|66.7
|1.3
|2.7
|3.9
|1.4
|2.2
|0.9
|0.9
|0.4
|8.7
|2024-25 *
|LAL
|43
|29
|44.2
|39.8
|71.4
|1.1
|2.5
|3.6
|1.4
|1.9
|0.9
|0.9
|0.3
|7.9
|2024-25 *
|BRK
|20
|29
|45.9
|43.5
|62.5
|1.6
|3.0
|4.5
|1.6
|2.7
|0.9
|0.9
|0.6
|10.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.