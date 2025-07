Dorian Finney-Smith comblé de rejoindre Houston

Puisque les Lakers avaient peut-être déjà 2027 en tête, ils n'avaient pas vraiment envie de lâcher des millions de dollars sur plusieurs saisons pour Dorian Finney-Smith (32 ans). Résultat, ce dernier a fait ses valises pour Houston et signer pour 53 millions de dollars sur quatre ans.

« Je colle parfaitement à cette équipe, à ce qu'elle est », estime l'ancien ailier des Mavericks. « Ils sont durs, portés sur la défense et moi, je suis comme ça. Bien sûr, il y a un énorme joueur avec Kevin Durant et on sait ce qu'il apporte offensivement. Mais il y a des joueurs comme moi, Fred VanVleet, des joueurs non-draftés. Je suis impatient. »

Sans oublier l'identité de l'entraîneur des Rockets. « J'aime le coach Ime Udoka. Je pense qu'on a de grandes chances de faire quelque chose d'unique cette saison. »

Retour au Texas

En débarquant à Houston, Dorian Finney-Smith joint l'utile à l'agréable. En effet, il revient dans le Texas, lui qui a commencé sa carrière à Dallas, entre 2016 et début 2023.

« En venant à Houston, en jouant contre eux, j'ai toujours aimé cette ville », assure-t-il. « C'est une chance pour moi d'être de retour avec mes enfants. J'ai joué avec les Lakers et les Nets ces deux dernières années donc c'était dur d'être éloigné de ma famille. Je suis comblé de revenir près d'eux. »

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 * All Teams 63 29 44.8 41.1 66.7 1.3 2.7 3.9 1.4 2.2 0.9 0.9 0.4 8.7 2024-25 * LAL 43 29 44.2 39.8 71.4 1.1 2.5 3.6 1.4 1.9 0.9 0.9 0.3 7.9 2024-25 * BRK 20 29 45.9 43.5 62.5 1.6 3.0 4.5 1.6 2.7 0.9 0.9 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.