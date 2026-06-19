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Marcus Smart et Luke Kennard prolongés par les Lakers ? Rui Hachimura dans le flou ?

Publié le 19/06/2026 à 6:38 Twitter Facebook

NBA – Contrairement à Rui Hachimura, désireux de faire fructifier ses bonnes performances, Marcus Smart et Luke Kennard pourraient bien rester à Los Angeles la saison prochaine.

À Los Angeles, il n’y a pas que les dossiers LeBron James et Austin Reaves qui interrogent, puisque trois autres éléments-clés de la rotation de JJ Redick arrivent en fin de contrat : Rui Hachimura, Marcus Smart et Luke Kennard.

En ce sens, ESPN nous en apprend davantage sur leur situation personnelle. Concernant Rui Hachimura, l’heure est actuellement à l’incertitude puisqu’il pourrait bien devoir aller chercher un nouveau (gros ?) contrat loin des Lakers, après une bonne saison régulière et une encore meilleure campagne de playoffs.

En revanche, pour Marcus Smart et Luke Kennard, eux aussi séduisants en playoffs, ESPN précise que les dirigeants californiens souhaitent les garder en tant que « role players ». Comme ils devraient demander un plus petit salaire que le Japonais, un accord semble plus facile à trouver, d’autant qu’ils seraient déjà partants pour rempiler.

Garder le groupe intact ou opérer des changements ?

Mais tout l’enjeu de l’intersaison de Los Angeles sera de trouver le bon compromis afin de mieux entourer Luka Doncic sans pour autant se mettre (trop) dans le rouge financièrement. L’avantage, c’est que les « Bird Rights » leur permettront au moins de re-signer tous leurs joueurs en dépassant le « salary cap ».

Le problème, c’est qu’en conservant le trio Rui Hachimura – Marcus Smart – Luke Kennard, ainsi que le tandem LeBron James – Austin Reaves, il faudra surtout passer par le marché des transferts pour se renforcer, même avec une exception de 15 millions de dollars à offrir à d’autres « free agents ».

Et cela limitera forcément les options, tandis qu’un pivot comme Jalen Duren, Walker Kessler ou Mitchell Robinson aurait très bien pu être visé pour faire la paire avec Luka Doncic sur « pick-and-roll » et protéger la peinture.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 4.0 1.6 0.5 2.4 33.5
Austin Reaves 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 3.0 1.1 0.4 2.2 23.3
Lebron James 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 3.0 1.2 0.6 1.4 20.9
Deandre Ayton 72 27:12 67.1 0 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 1.2 0.6 1.0 2.2 12.5
Rui Hachimura 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 0.6 0.6 0.3 1.6 11.5
Marcus Smart 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 1.5 1.4 0.4 2.6 9.3
Luke Kennard 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 0.9 0.7 0.1 1.5 9.0
Jake Laravia 82 25:08 45.9 32.1 76.3 1.4 2.6 4.0 1.8 1.1 1.3 0.5 2.4 8.2
Jaxson Hayes 66 18:17 75.6 100.0 65.3 1.5 2.6 4.1 0.9 0.5 0.4 0.8 1.9 7.5
Nick Smith Jr. 30 12:30 43.5 39.5 73.3 0.1 0.7 0.8 1.0 0.7 0.3 0.1 0.9 6.2
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Jarred Vanderbilt 65 17:21 47.1 29.3 58.9 1.2 3.3 4.5 1.3 0.9 0.8 0.3 1.6 4.4
Dalton Knecht 54 10:14 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.8 4.2
Drew Timme 27 8:42 57.6 44.0 55.6 0.4 0.9 1.2 0.9 0.5 0.2 0.0 0.7 3.4
Kobe Bufkin 16 7:26 30.0 19.2 91.7 0.1 0.8 0.8 0.6 0.3 0.1 0.2 0.6 2.9
Bronny James 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.6 0.5 0.1 0.7 2.9
Maxi Kleber 43 10:43 45.2 23.1 53.8 0.8 1.1 2.0 0.6 0.4 0.4 0.3 1.4 2.0
Adou Thiero 25 5:58 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.4 0.3 0.1 0.8 1.9
Chris Mañon 9 5:07 33.3 0.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.8
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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