Marcus Smart et Luke Kennard prolongés par les Lakers ? Rui Hachimura dans le flou ?

À Los Angeles, il n’y a pas que les dossiers LeBron James et Austin Reaves qui interrogent, puisque trois autres éléments-clés de la rotation de JJ Redick arrivent en fin de contrat : Rui Hachimura, Marcus Smart et Luke Kennard.

En ce sens, ESPN nous en apprend davantage sur leur situation personnelle. Concernant Rui Hachimura, l’heure est actuellement à l’incertitude puisqu’il pourrait bien devoir aller chercher un nouveau (gros ?) contrat loin des Lakers, après une bonne saison régulière et une encore meilleure campagne de playoffs.

En revanche, pour Marcus Smart et Luke Kennard, eux aussi séduisants en playoffs, ESPN précise que les dirigeants californiens souhaitent les garder en tant que « role players ». Comme ils devraient demander un plus petit salaire que le Japonais, un accord semble plus facile à trouver, d’autant qu’ils seraient déjà partants pour rempiler.

Garder le groupe intact ou opérer des changements ?

Mais tout l’enjeu de l’intersaison de Los Angeles sera de trouver le bon compromis afin de mieux entourer Luka Doncic sans pour autant se mettre (trop) dans le rouge financièrement. L’avantage, c’est que les « Bird Rights » leur permettront au moins de re-signer tous leurs joueurs en dépassant le « salary cap ».

Le problème, c’est qu’en conservant le trio Rui Hachimura – Marcus Smart – Luke Kennard, ainsi que le tandem LeBron James – Austin Reaves, il faudra surtout passer par le marché des transferts pour se renforcer, même avec une exception de 15 millions de dollars à offrir à d’autres « free agents ».

Et cela limitera forcément les options, tandis qu’un pivot comme Jalen Duren, Walker Kessler ou Mitchell Robinson aurait très bien pu être visé pour faire la paire avec Luka Doncic sur « pick-and-roll » et protéger la peinture.