Les Lakers veulent absolument prolonger Austin Reaves

L’été s’annonce agité à Los Angeles. Les Lakers vont faire face à plusieurs choix, alors qu’une large partie de l’effectif va ou peut être libre. C’est le cas d’Austin Reaves, titulaire d’une « player option » avoisinant les 15 millions de dollars, un montant désormais très inférieur à sa valuer. L’arrière devrait ainsi décliner cette option et chercher un nouveau contrat. Et les Lakers ne comptent pas le laisser filer ailleurs, assure Marc Stein.

Dans sa newsletter, le journaliste assure qu’il est « largement attendu » au sein de la ligue que les Lakers conservent Reaves, l’une des belles histoires de la Crypto.com Arena ces dernières saisons. Non drafté, signé à l’origine en « two-way contract », le joueur de 28 ans est devenu l’un des éléments essentiels de la franchise, auteur de sa meilleure saison statistique en 2025/26 (23.3 points à 49 %, 5.5 passes décisives, 4.7 rebonds). De quoi intriguer d’autres candidats, en particulier les Nets, qui auront une large enveloppe durant la free agency.

Mais même s’il devrait bien être « free agent » non protégé après avoir décliné sa « player option », ses représentants devraient dans tous les cas attendre de voir jusqu’où les Lakers sont prêts à aller, eux qui peuvent offrir davantage d’argent et une année supplémentaire par rapport aux autres franchises. Austin Reaves peut ainsi prétendre à un contrat pouvant grimper jusqu’à 241 millions de dollars s’il venait à signer pour le maximum.

De nombreuses décisions à prendre ensuite

Austin Reaves pourrait être le premier domino de l’intersaison des Lakers. Marc Stein ajoute par ailleurs qu’un accord devrait être trouvé, mais ne serait ensuite officialisé que plus tard dans l’été, afin de permettre d’autres transactions au préalable et de préserver la flexibilité financière de la franchise.

La première pourrait concerner LeBron James, en fin de contrat et dont l’avenir reste incertain. Rui Hachimura (18.3 millions de dollars), Luke Kennard (11 millions) ou Jaxson Hayes (3.4 millions de dollars) seront aussi libres. Deandre Ayton (8.1 millions de dollars) et Marcus Smart (5.4 millions de dollars) disposent eux, comme Austin Reaves, d’une « player option » et pourraient choisir d’être libres pour trouver une nouvelle destination ou prolonger à un meilleur tarif. Les deux joueurs ont jusqu’au 29 juin pour trancher quant à l’activation ou non de cette « player option ».

Espérer conserver une large partie de ce noyau dur va donc demander quelques arbitrages financiers aux Lakers, avec la prolongation à venir d’Austin Reaves.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.