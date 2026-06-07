Quatre autres équipes, dont les Lakers, intéressées par Mitchell Robinson ?

Actuellement en pleines Finals avec les Knicks, et même proche d’un tout premier titre avec sa franchise de toujours, Mitchell Robinson pourrait ensuite connaître un été animé. Libre de tout contrat, il est ainsi susceptible de quitter New York quand on sait qu’il fera partie des meilleurs pivots disponibles sur le marché.

D’après Jake Fischer, Mitchell Robinson figurerait d’ailleurs sur les tablettes de quatre équipes : les Bulls, les Hornets, les Lakers et enfin les Raptors. Qui viennent toutes s’ajouter aux Kings, annoncés intéressés par l’intérieur de 28 ans depuis déjà quelques semaines, alors que les Knicks voudront également le conserver.

En l’état, Mitchell Robinson pourrait recevoir une grosse offre de Chicago et Los Angeles, deux franchises avec pas mal d’argent à dépenser, contrairement à Charlotte et Toronto, peut-être davantage motivés par un « sign-and-trade ». Du côté de New York, on sait aussi qu’il faut naviguer avec les salaires de Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart, tous compris entre 20 et 57 millions de dollars en 2026/27.

Une situation financière délicate et qui pourrait donc bénéficier aux équipes intéressées par Mitchell Robinson.

Encore faut-il que ce dernier ne se montre pas trop gourmand dans les négociations, puisque son physique a tendance à inquiéter, avec à peine une cinquantaine de matchs disputés par an depuis son arrivée en NBA en 2018.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.