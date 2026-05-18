Mitchell Robinson dans le viseur des Kings ?

Même s’il joue moins en playoffs qu’en saison régulière, Mitchell Robinson reste efficace en sortie de banc, avec 5.7 points à 77% de réussite au shoot et 5.3 rebonds de moyenne en seulement 14 minutes après deux tours, contre Atlanta et Philadelphie. Le remplaçant de 28 ans vit un moment important puisqu’il sera libre cet été.

De quoi sera fait son avenir : d’une prolongation de contrat avec les Knicks ou d’une place au soleil ailleurs, le joueur n’étant plus titulaire depuis le début de la saison 2023/24 ?

Parmi les équipes intéressées, il pourrait y avoir les Kings, avance le New York Post. Sacramento a vécu une saison calamiteuse et l’avenir du groupe, pourtant prestigieux sur le papier, n’est pas assuré, a indiqué Scott Perry, le GM, après la saison régulière.

Ce dernier est justement l’homme qui permet de faire naître la rumeur autour de Mitchell Robinson. C’est lui qui, alors à New York, avait drafté l’intérieur en 2018. Encore en 2023, le dirigeant disait du pivot qu’il était « le joueur dont il était le plus fier en 23 ans de carrière ».

Un possible mentor pour Maxime Raynaud ?

Le faire venir aux Kings serait donc logique sous cet angle, en plus d’obtenir un pivot d’expérience, très solide en défense, qui pourrait prendre sous son aile Maxime Raynaud, auteur d’excellentes prestations en deuxième partie de saison.

Seul bémol pour le joueur de New York : sa santé fragile. Les blessures ont lourdement limité sa présence sur les parquets ces dernières années, avec seulement 108 matches joués depuis 2022/23, soit 44% des rencontres des finalistes de conférence 2025 et 2026.

Néanmoins, on peut se demander à quel point cet intérêt de la franchise californienne est crédible. Ou bien cette rumeur est-elle davantage une manœuvre de son agent pour faire monter les enchères et obtenir un contrat à la hauteur de celui de 2022, soit 60 millions sur quatre saisons ? Réponse dans les prochaines semaines.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.