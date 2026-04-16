Quel chemin pour les Kings ?

« On va y arriver. Quoi qu’il arrive, on y va parvenir. » Doug Christie est bien sûr de lui quand il évoque l’avenir des Kings, qui viennent pourtant de totalement rater leur saison régulière. Pour le coach, déjà confirmé par ses dirigeants, Sacramento retrouvera les sommets un moment ou un autre.

Notamment parce que le noyau de rookies est intéressant, avec Nique Clifford, Maxime Raynaud et Dylan Cardwell, qui ont montré de belles choses dans le marasme ambiant.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles on fait revenir Doug Christie sur le banc. Pour son énergie, son leadership avec les jeunes, pour sa patience qui n’a jamais varié malgré une année compliquée », se justifie le GM Scott Perry.

L’idéal étant d’associer ces jeunes aux cadres comme Domantas Sabonis, Keegan Murray ou Zach LaVine, qui ont manqué beaucoup trop de rencontres cette saison. C’est l’envie du coach. « Ce serait bien de pouvoir les faire jouer ensemble. On n’a pas pu mais j’arrive à imaginer que ça puisse coller », indique Doug Christie.

Une masse salariale qui va exploser

Sauf que ça ne semble pas être dans les plans de la direction. « C’est très hypothétique, dur à dire », répond le GM. « Je ne veux pas m’aventurer sur ce terrain. Pris individuellement, beaucoup de ces joueurs ont des références dans la ligue. Le talent ne détermine pas toujours les victoires et les défaites. Il faut du temps pour jouer ensemble et ils n’ont pas eu ce temps. Donc on n’aura jamais la réponse à cette question. »

L’effectif est mal équilibré, en plus d’être très lourd financièrement et Scott Perry va devoir trancher dans le vif pour le remodeler. Les vétérans comme Zach LaVine, Domantas Sabonis, Malik Monk, DeMar DeRozan pourraient très bien quitter la franchise cet été, pour entamer une véritable reconstruction.

« Depuis mes débuts en NBA, il y a 23 ans, ma philosophie a toujours été de ne jamais faire payer la luxury tax à mon équipe, à moins que l’effectif ne soit prêt à jouer le titre. On n’en est pas encore là », annonce le GM alors que son groupe va approcher les 200 millions de dollars de salaire en 2026/27. « On a encore plusieurs options dans les prochains mois pour s’aligner avec la règle et monter le meilleur effectif possible pour la saison prochaine. »