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Doug Christie confirmé à la tête des Kings malgré leur saison ratée

Publié le 12/04/2026 à 18:51 Twitter Facebook

Malgré une saison catastrophique, Sacramento a décidé de maintenir Doug Christie en poste. Les dirigeants estiment que les blessures et les limites de l’effectif ont pesé bien plus lourd que le coaching.

Doug ChristieDoug Christie sera toujours le coach des Kings la saison prochaine, rapporte The Athletic mais également ESPN. Alors que son avenir semblait incertain après une campagne conclue par l’un des pires bilans (22 victoires – 59 défaites) de l’histoire de la franchise, Sacramento a choisi de poursuivre avec son ancien joueur, nommé en remplacement de Mike Brown en décembre 2024 avant de signer un contrat de trois ans l’été suivant.

Ce choix s’explique d’abord par le contexte. Les Kings ont certes sombré, mais la franchise paie encore les conséquences du transfert de De’Aaron Fox et d’un effectif mal équilibré, que le GM Scott Perry doit remodeler.

Les blessures ont aussi joué un rôle majeur dans la décision. Keegan Murray, Domantas Sabonis, Zach LaVine ou encore DeAndre Hunter ont tous passé beaucoup de temps à l’infirmerie, poussant les dirigeants à considérer que Doug Christie mérite d’être jugé dans de meilleures conditions.

En parallèle, les Kings espèrent avoir de la chance à la « lottery » de la Draft et pourraient se séparer de plusieurs vétérans : Zach LaVine, Domantas Sabonis, Malik Monk ou encore DeMar DeRozan

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 1.9 0.7 0.3 2.1 19.2
Demar Derozan 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.2 1.0 0.3 1.9 18.4
Domantas Sabonis 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 2.7 0.9 0.2 3.5 15.8
Russell Westbrook 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 3.3 1.3 0.2 2.3 15.2
Keegan Murray 23 34:29 42.0 27.7 77.6 1.4 4.3 5.7 1.7 1.2 1.0 1.6 1.8 14.0
Dennis Schröder 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 2.0 0.8 0.2 1.7 12.8
Malik Monk 62 22:00 43.8 39.5 87.9 0.2 1.6 1.9 3.0 1.5 0.6 0.4 1.6 12.5
Maxime Raynaud 73 26:24 56.9 30.0 78.0 1.9 5.6 7.5 1.3 1.2 0.5 0.5 2.3 12.3
Daeqwon Plowden 31 26:31 43.1 33.5 84.8 1.1 2.0 3.1 1.3 0.7 0.7 0.2 2.4 10.8
Daquan Jeffries 3 20:00 57.9 44.4 100.0 1.0 0.7 1.7 0.3 0.0 0.7 0.0 3.0 10.3
Precious Achiuwa 72 23:45 53.0 28.7 54.7 2.4 4.3 6.7 1.3 0.9 0.9 0.7 1.7 9.8
Devin Carter 37 18:00 42.4 27.0 73.0 0.9 2.4 3.2 2.5 1.4 0.9 0.2 1.3 8.9
Nique Clifford 74 24:54 41.0 33.5 71.0 0.9 2.8 3.7 2.4 1.5 0.9 0.3 2.1 8.4
De'andre Hunter 2 25:30 21.1 22.2 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 7.5
Doug Mcdermott 28 14:47 38.8 38.7 100.0 0.3 1.0 1.2 0.8 0.5 0.2 0.1 0.9 5.6
Keon Ellis 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 0.5 1.1 0.5 1.6 5.6
Dylan Cardwell 43 20:36 59.3 66.7 51.0 3.3 4.2 7.5 1.4 0.9 0.7 1.5 3.6 5.4
Killian Hayes 22 17:16 30.0 25.8 92.3 0.2 2.2 2.4 3.5 1.2 0.9 0.2 1.5 5.4
Drew Eubanks 42 13:09 59.6 14.3 56.1 0.9 2.1 3.0 0.5 0.7 0.4 0.6 1.4 5.2
Patrick Baldwin Jr. 6 14:40 34.8 36.4 60.0 2.0 1.5 3.5 0.8 0.7 0.5 0.8 2.2 3.8
Isaiah Stevens 3 14:20 42.9 0.0 100.0 0.7 0.3 1.0 3.3 0.7 1.7 0.0 0.7 3.3
Isaac Jones 3 5:40 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0
Dario šarić 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 1.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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