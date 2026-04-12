Doug Christie confirmé à la tête des Kings malgré leur saison ratée

Doug Christie sera toujours le coach des Kings la saison prochaine, rapporte The Athletic mais également ESPN. Alors que son avenir semblait incertain après une campagne conclue par l’un des pires bilans (22 victoires – 59 défaites) de l’histoire de la franchise, Sacramento a choisi de poursuivre avec son ancien joueur, nommé en remplacement de Mike Brown en décembre 2024 avant de signer un contrat de trois ans l’été suivant.

Ce choix s’explique d’abord par le contexte. Les Kings ont certes sombré, mais la franchise paie encore les conséquences du transfert de De’Aaron Fox et d’un effectif mal équilibré, que le GM Scott Perry doit remodeler.

Les blessures ont aussi joué un rôle majeur dans la décision. Keegan Murray, Domantas Sabonis, Zach LaVine ou encore DeAndre Hunter ont tous passé beaucoup de temps à l’infirmerie, poussant les dirigeants à considérer que Doug Christie mérite d’être jugé dans de meilleures conditions.

En parallèle, les Kings espèrent avoir de la chance à la « lottery » de la Draft et pourraient se séparer de plusieurs vétérans : Zach LaVine, Domantas Sabonis, Malik Monk ou encore DeMar DeRozan…