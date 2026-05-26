Mitchell Robinson, le dernier des Mohicans new-yorkais

Lorsqu’il est choisi en 36e position de la Draft 2018 par les Knicks, Mitchell Robinson avait déjà de grandes ambitions pour la franchise : « J’espère pouvoir ramener une bague », avait-il répondu le soir de sa Draft. « Je travaille dur tous les jours et c’est pour cela que je suis ici. Avec moi, les Knicks auront un joueur dévoué. »

Si Mitchell Robinson a des envies de titre depuis le premier jour, le chemin pour arriver jusqu’aux Finales NBA aura été long. Lorsqu’il est choisi par les Knicks, Scott Perry est encore le GM et l’intérieur connaît deux entraîneurs différents pour ses deux premières saisons.

Il faut attendre l’arrivée de Leon Rose comme président et la mise en place de Tom Thibodeau sur le banc pour que les Knicks retrouvent une certaine stabilité. Depuis, l’ancien entraîneur des Bulls a été remplacé par Mike Brown, mais malgré tous ces changements, Mitchell Robinson est toujours resté dans l’effectif.

Sous la houlette de Mike Brown, le pivot a vu son rôle évoluer au fil de la saison. D’abord placé dans le cinq de départ, il a ensuite été placé en sortie de banc pour apporter de la protection de cercle et des rebonds.

« Mitchell Robinson peut être titulaire dans toutes les équipes de la Ligue », s’enflamme Mike Brown. « Et s’il débute les matchs, il peut être sélectionné dans le meilleur cinq défensif de la saison. »

Un sacrifice salué par Mike Brown

Cependant, les minutes sur le parquet de Mitchell Robinson sont parfois réduites en raison d’un manque de réussite aux lancers francs. Depuis le début des playoffs, il ne tourne qu’à 32 % de réussite dans l’exercice. Une faiblesse notée par les équipes adverses qui ont tendance à l’envoyer tirer des lancers. Pour contrer cette tactique, Mike Brown a donc dû réduire les minutes de son intérieur, un choix compris par le principal intéressé.

« Cela ne fonctionne pas si Mitch ne nous laisse pas faire et qu’il n’accepte pas de se sacrifier. On parle tout de même d’un pivot titulaire qu’on met parfois 30 secondes ou deux minutes sur le parquet avant de le sortir aussitôt », souligne le tacticien des Knicks. « Tout commence et se termine avec le sacrifice qu’il fait pour l’équipe. »

Lors du Game 4 face aux Cavaliers, Mitchell Robinson a pu jouer 18 minutes en sortie de banc et il a réalisé une de ses meilleures prestations des playoffs avec 8 points et 10 rebonds.

Cette qualification va peut-être lui redonner du baume au cœur. Depuis le début des playoffs, Mitchell Robinson reconnaît souffrir de problèmes de santé mentale comme il a pu le mentionner sur ses réseaux sociaux.

« Je vais supprimer toutes les applications pendant quelque temps pour que je puisse redevenir moi-même », avait-il écrit sur Snapchat après le Game 3 face aux Cavaliers. « J’ai vécu une expérience compliquée il y a quelques jours. Je ne vais pas m’étendre dessus, je vais juste me concentrer sur moi-même et sur les playoffs. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.