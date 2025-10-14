Mitchell Robinson change sa routine aux lancers-francs

« Faire mieux que la saison passée. » C'est l'objectif de Mitchell Robinson dans le domaine des lancers-francs. Avec son 68% de réussite en saison régulière, on pourrait penser qu'il a grandement progressé en 2024/25. Sauf qu'il faut rappeler qu'il n'a fait que 19 passages sur la ligne, en 17 matches. Cet échantillon ne prouve donc rien, les playoffs ayant confirmé ses limites.

On se souvient que les Celtics n'ont pas hésité à l'envoyer volontairement aux lancers-francs – le « Hack-A-Robinson » – et le pivot des Knicks finira les playoffs avec un affreux 39% de réussite… Par conséquent, il fallait bien changer quelque chose pour ne plus être aussi maladroit.

Mitchell Robinson a ainsi décidé de modifier sa routine. Il a commencé par corriger le placement de ses pieds. Ensuite, il faisait trois dribbles avant de dégainer mais c'est terminé avec désormais un seul dribble avant d'envoyer. « Je me suis un peu décalé et ça marche bien pour moi. Un dribble puis j'y vais directement », confirme le joueur de New York.

Le changement n'a pas réellement payé en présaison avec un 2/6 sur la ligne jusqu'à maintenant. Mais la franchise est patiente et ne veut surtout pas surcharger le pivot avec trop d'informations ou de corrections. L'important étant l'efficacité et les sensations du joueur.

« On doit avoir un plan d'action qui permette de déterminer avec précision le message à faire passer. Un, deux voire trois éléments au maximum et tous les membres du staff doivent les connaître », précise Mike Brown. « Celui qui travaille avec lui doit transmettre le même message. Il ne faut pas qu'un coach dise, par exemple, qu'il faut rentrer le coude et que celui d'après lui dise de le sortir. Il ne faut pas donner de messages contradictoires. On doit lui donner confiance. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.