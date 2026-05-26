Les Knicks « sweepent » les Cavaliers pour retrouver les Finals !

Éviter un « sweep » à la maison : telle était la mission des Cavaliers contre les Knicks dans ce Game 4. Le problème, c’est que malgré une bonne entame de match derrière le duo Donovan Mitchell – Evan Mobley, les Cavs prennent l’eau entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Un 20-0 en cinq minutes (!) leur fait ainsi très mal. Incapables d’assurer un bon repli défensif, les locaux subissent donc la loi d’un collectif sûr de sa force et finalement au sommet de son art.

Quand ce n’est pas Karl-Anthony Towns qui sort les muscles, c’est Jalen Brunson qui dissèque la défense. Quand ce n’est pas OG Anunoby qui enfonce ses défenseurs, c’est Mikal Bridges qui punit à mi-distance ou bien Josh Hart qui prend les intervalles. Quand ce n’est pas Mitchell Robinson qui contrôle la raquette, ce sont Deuce McBride ou Landry Shamet qui dégainent avec efficacité à 3-points.

Inévitablement, New York s’envole au score devant une salle encore largement acquise à sa cause à des centaines de kilomètres. Les barres des 10, des 20 puis des 30 points d’écart sont franchies sans encombre, tandis que Cleveland s’accroche autant que possible avec Donovan Mitchell. Sauf que la différence d’adresse, de secondes chances, de pertes de balle, de paniers faciles dans la peinture ou de points en contre-attaque est beaucoup trop handicapante (68-49).

Quelque peu bousculés par des Cavaliers revenus à -16, les Knicks répondent sans traîner avec un 12-0 qui les remet à +30. Un nouveau « run » aux allures de coup de poignard pour les coéquipiers de Donovan Mitchell, toujours aussi esseulé face à la bande de Mike Brown, qui déroule sans donner l’impression de forcer quoi que ce soit. Tout le monde apporte et tout le monde se bat, ce qui donne une rencontre pliée dès le troisième quart-temps (98-71).

Les douze dernières minutes ne servent donc qu’à laisser les habituels remplaçants et joueurs du bout du banc se dégourdir les jambes. Les fans de Cleveland ont déjà quitté la salle, tandis que ceux de New York célèbrent déjà bruyamment, car leur équipe est officiellement qualifiée pour ses premières Finals au 21e siècle !

À RETENIR

– New York, 27 ans après ! La dernière fois que les Knicks accédaient aux Finals, c’était en 1999 (!) pour une défaite en cinq matchs contre les Spurs. Vingt-sept ans plus tard, une éternité donc, ils pourraient re-croiser les Spurs, mais ces derniers devront d’abord se débarrasser du Thunder à l’Ouest avant de penser à d’éventuelles retrouvailles. En tout cas, la série ne démarrera pas avant mardi prochain.

– Les Knicks concluent toujours. Comme face aux Hawks (+51) puis face aux Sixers (+30) lors des deux tours précédents, les Knicks s’offrent un carton pour terminer leur série : +37 ! Clairement, cette équipe ne se relâche pas et achève ses adversaires dès qu’elle en a la possibilité. Ce nouveau « sweep », synonyme de 11e victoire de rang, le démontre bien. Place à un repos mérité pour ce collectif de feu, en attendant de savoir qui de OKC ou San Antonio se dressera ensuite sur le chemin.

– Et maintenant, on fait quoi à Cleveland ? Assommés par leur défaite du Game 1 et incapables de s’en relever par la suite, les Cavaliers sortent des playoffs par la petite porte et, qu’importe ce que dira Kenny Atkinson, la réalité est implacable : ils se sont faits manger dans les Game 2, 3 puis 4. Donovan Mitchell a cartonné dans le vide, Jarrett Allen n’a pas pesé, Evan Mobley a été trop tendre et James Harden – « free agent » cet été – s’est encore troué. L’intersaison s’annonce donc agitée dans l’Ohio et on se demande à quoi ressemblera l’équipe dans quelques mois, après une saison pour le moins contrastée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.