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Kenny Atkinson : « Analytiquement, on a gagné deux matchs sur trois »

Publié le 25/05/2026 à 10:02 Twitter Facebook

NBA – Mené 3-0 par les Knicks, Cleveland est au bord du « sweep ». Mais Kenny Atkinson assure que les stats avancées racontent une série beaucoup plus serrée.

Kenny AtkinsonKenny Atkinson a bien conscience que son équipe n’a plus aucune marge. Battus trois fois de suite par les Knicks, les Cavaliers sont au bord de l’élimination, et personne n’a jamais remonté un déficit de 3-0 dans l’histoire des playoffs NBA. Mais l’entraîneur de Cleveland refuse de réduire la série au simple tableau d’affichage.

« On a déjà eu du succès contre cette équipe. On a eu de très bons moments », rappelle-t-il. « Dans cette série, on était à +20 dans le Game 1. Même le Game 2, si on enlève leur run du troisième quart-temps, c’est assez serré. »

Puis Kenny Atkinson a dégainé un argument plus étonnant : celui des « expected points », ou plutôt du « expected score », cette donnée qui estime le score théorique d’un match à partir de la qualité des tirs obtenus.

« Analytiquement, je pense qu’on en a gagné… j’avais dit trois sur trois, mais je crois qu’on est à deux sur trois à l’expected score », a-t-il lancé. « Je ne sais pas si vous suivez ça, l’expected score. Je vois que vous êtes perdus… »

« Je sais que personne ne veut entendre ça »

Pour le technicien, il ne s’agit toutefois que d’un outil pour évaluer le processus. « Je ne leur balance pas ça. Je le vois pour moi-même », précise-t-il face à des journalistes étonnés par l’argument. « On a cette sensation, j’ai cette sensation, puis je vais à notre table analytique… La nuit dernière (lors du Game 3), l’expected score était à un ou deux points. Nous avons shooté très en dessous du pourcentage attendu, eux très au-dessus. »

Le problème, évidemment, c’est que les Knicks ont gagné les trois matches, dont les deux derniers de 16 puis 13 points. Cleveland reste notamment sur un Game 3 à 29% de réussite à 3-points et 12/19 aux lancers-francs. Kenny Atkinson sait donc que son argument a ses limites.

« Je sais que personne ne veut entendre ça », admet-il. « Je pense que vous, ça vous intéresse, mais le grand public ne veut pas l’entendre. Tout le monde est orienté résultat, et je le comprends aussi. »

Il faut dire que pour sauver leur saison, les Cavaliers doivent transformer ces « points attendus » en vrais points.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.8 1.5 0.3 2.3 27.9
James Harden 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 3.2 0.8 0.5 2.1 20.5
Evan Mobley 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 1.9 0.7 1.7 2.4 18.2
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Jarrett Allen 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.3 1.0 0.8 1.7 15.4
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 66 26:55 49.3 44.6 73.8 1.8 3.3 5.1 2.2 1.5 0.8 0.4 2.5 13.2
Sam Merrill 52 26:29 46.1 42.1 85.5 0.5 2.0 2.6 2.4 0.8 0.6 0.1 2.4 12.8
Max Strus 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 0.8 0.3 0.0 2.8 11.2
Keon Ellis 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 0.7 1.3 0.8 2.2 8.3
Dennis Schröder 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.5 0.8 0.2 1.4 8.2
Thomas Bryant 60 12:12 50.6 35.9 80.3 1.0 2.4 3.4 0.6 0.5 0.3 0.4 1.3 6.2
Dean Wade 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 0.3 0.7 0.4 1.5 5.8
Nae'qwan Tomlin 64 15:41 47.8 23.5 77.0 1.3 1.6 2.9 0.8 0.5 0.6 0.5 2.0 5.8
Tyrese Proctor 50 10:54 41.3 35.1 88.9 0.2 1.1 1.3 1.5 0.8 0.5 0.0 1.2 5.4
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 64 17:56 45.0 35.5 60.0 1.3 2.1 3.4 3.2 0.9 0.9 0.6 1.1 4.5
Riley Minix 6 8:20 58.8 33.3 100.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.7 4.3
Tristan Enaruna 9 9:27 50.0 30.0 75.0 0.8 0.8 1.6 0.8 0.3 0.6 0.0 0.3 4.1
Larry Nance Jr. 35 12:50 41.9 33.3 46.2 0.8 1.8 2.7 1.0 0.6 0.6 0.2 1.6 3.7
Olivier Sarr 4 9:45 71.4 66.7 40.0 0.5 2.3 2.8 1.3 0.5 0.5 0.8 2.3 3.5
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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