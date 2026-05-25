Kenny Atkinson : « Analytiquement, on a gagné deux matchs sur trois »

Kenny Atkinson a bien conscience que son équipe n’a plus aucune marge. Battus trois fois de suite par les Knicks, les Cavaliers sont au bord de l’élimination, et personne n’a jamais remonté un déficit de 3-0 dans l’histoire des playoffs NBA. Mais l’entraîneur de Cleveland refuse de réduire la série au simple tableau d’affichage.

« On a déjà eu du succès contre cette équipe. On a eu de très bons moments », rappelle-t-il. « Dans cette série, on était à +20 dans le Game 1. Même le Game 2, si on enlève leur run du troisième quart-temps, c’est assez serré. »

Puis Kenny Atkinson a dégainé un argument plus étonnant : celui des « expected points », ou plutôt du « expected score », cette donnée qui estime le score théorique d’un match à partir de la qualité des tirs obtenus.

« Analytiquement, je pense qu’on en a gagné… j’avais dit trois sur trois, mais je crois qu’on est à deux sur trois à l’expected score », a-t-il lancé. « Je ne sais pas si vous suivez ça, l’expected score. Je vois que vous êtes perdus… »

« Je sais que personne ne veut entendre ça »

Pour le technicien, il ne s’agit toutefois que d’un outil pour évaluer le processus. « Je ne leur balance pas ça. Je le vois pour moi-même », précise-t-il face à des journalistes étonnés par l’argument. « On a cette sensation, j’ai cette sensation, puis je vais à notre table analytique… La nuit dernière (lors du Game 3), l’expected score était à un ou deux points. Nous avons shooté très en dessous du pourcentage attendu, eux très au-dessus. »

Le problème, évidemment, c’est que les Knicks ont gagné les trois matches, dont les deux derniers de 16 puis 13 points. Cleveland reste notamment sur un Game 3 à 29% de réussite à 3-points et 12/19 aux lancers-francs. Kenny Atkinson sait donc que son argument a ses limites.

« Je sais que personne ne veut entendre ça », admet-il. « Je pense que vous, ça vous intéresse, mais le grand public ne veut pas l’entendre. Tout le monde est orienté résultat, et je le comprends aussi. »

Il faut dire que pour sauver leur saison, les Cavaliers doivent transformer ces « points attendus » en vrais points.